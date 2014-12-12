Η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα την σύλληψη ενός οδηγού ΙΧ ο οποίος χτύπησε χθες με το αυτοκίνητό του έναν αναπήρο συμπολίτη μας ο οποίος κινούνταν με αναπηρικό καροτσάκι. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή του σιδηροδρομικού Σταθμού Τρικάλων με τον δράστη μάλιστα να σπεύδει να εξαφανιστεί.

Το δελτίο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης αναφέρει τα ακόλοθουθα:

"Χθες (21-08-2025) το πρωί στα Τρίκαλα, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο με το οποίο κινούνταν ηλικιωμένος ημεδαπός άνδρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ηλικιωμένου και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση, ενώ μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων εντοπίστηκε και συνελήφθη".

Ε.Π. trikalaenimerosi.gr