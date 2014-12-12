Μια γυναίκα συνελήφθη στην Οιχαλία για πρόκληση πυρκαγιάς σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Συνελήφθη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Οιχαλίας, γυναίκα, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρκαδόνας-Τρικάλων και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.778€.