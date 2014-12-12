Συνελήφθη γυναίκα για πρόκληση πυρκαγιάς στην Οιχαλία
Φαρκαδόνα | 03 Σεπ 2025, 20:19
Μια γυναίκα συνελήφθη στην Οιχαλία για πρόκληση πυρκαγιάς σε οικόπεδο με χαμηλή βλάστηση.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Συνελήφθη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Οιχαλίας, γυναίκα, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση, εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του δήμου Φαρκαδόνας-Τρικάλων και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.778€.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.