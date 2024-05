Το διήμερο 15 και 16 Μαΐου 2024 πραγματοποιήθηκε στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων συνάντηση των εταίρων που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο ARIES (Augmented and Immersive Reality for Improved Education in Schools in Europe).

Το πρόγραμμα ARIES υλοποιείται τη διετία 2023-2025 και έχει σχέση με την αξιοποίηση των τεχνολογιών επαυξημένης και εμβυθιστικής πραγματικότητας στα σχολεία της Ευρώπης. Σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα συμμετέχουν έξι φορείς από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Λιθουανία και Ελλάδα).

Οι οργανισμοί που συμμετέχουν στη σύμπραξη είναι οι εξής:

∙CNR – ITD (Ιταλία)

∙Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso” (Ιταλία)

∙Smart Revolution Srl (Ιταλία)

∙Blended Learning Institutions Cooperative (Γερμανία)

∙Šiaulių Didždvario gimnazija (Λιθουανία)

∙Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων (Ελλάδα)

Το πρόγραμμα ARIES αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο των αναδυόμενων τεχνολογιών, ιδιαίτερα των A&IR, στην προώθηση ελκυστικών και αποτελεσματικών περιβαλλόντων μάθησης. Αξιοποιώντας τη δύναμη της επαυξημένης και εμβυθιστικής πραγματικότητας, το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής εμπειρίας, καθιστώντας την πιο διαδραστική, δυναμική και συμβατή με τις ανάγκες των μαθητών του 21ου αιώνα.

Ο κύριος στόχος του έργου ARIES είναι η ανάπτυξη και η διάδοση ευέλικτων, απλών και χαμηλού κόστους μαθησιακών ενοτήτων για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Χάρη σε αυτό το έργο, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες για τη χρήση εργαλείων που βασίζονται σε τεχνολογίες επαυξημένης και εμβυθιστικής πραγματικότητας κατά τη διάρκεια των διδακτικών τους δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, η δημιουργία ελκυστικών προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακών δραστηριοτήτων θα είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα του έργου.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ARIES, θα προωθηθούν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνολογικές λύσεις μάθησης A&IR ανοιχτού κώδικα που θα διαμοιραστούν μεταξύ των εταίρων, με στόχο τη δημιουργία ενός συνόλου καλών πρακτικών που μπορούν να αναπαραχθούν παντού.

Στόχος της συνάντησης στα Τρίκαλα ήταν η από κοινού εργασία για την προετοιμασία, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις σχετικά με τα πακέτα εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου και την πρόοδο της υλοποίησής τους μέχρι τώρα όπως η συλλογή καινοτόμων μορφών μάθησης με A&IR και η δημιουργία πλαισίου για την πιστοποίηση ικανοτήτων σε τεχνολογίες εκμάθησης

Επαυξημένης και Εμβυθιστικής Πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του Πρότυπου ΕΠΑΛ Τρικάλων Αβδελίδου Ελένη, Καραθάνος Αχιλλέας, Κυρίτσης Γεώργιος, Αβδελίδης Ευάγγελος και Αγγέλη Βασιλική καθώς και έντεκα άτομα από το εξωτερικό. Το πρόγραμμα ARIES συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.ariesproject.eu