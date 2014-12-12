Σύλληψη φυγόποινης για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών
Αστυνομικά | 13 Σεπ 2025, 11:52
Συνελήφθη, χθες το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Τρικάλων, 1 γυναίκα, σε βάρος της οποίας εκκρεμούν τρεις αποφάσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, με συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών και συνολική χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.
