Συνελήφθη, χθες το βράδυ στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, ένας άνδρας, διότι, όπως καταγγέλθηκε, αρχικά ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όταν κινούμενος με δίκυκλο μοτοποδήλατο συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε άλλος άνδρας, χωρίς να σταματήσει και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία ταυτότητάς του.

Στη συνέχεια συνέχισε την πορεία του και στρίβοντας παραπλεύρως οδού, εξετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.