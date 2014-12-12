Δύο ανήλικοι Τρικαλινοί συνελήφθησαν το απόγευμα του Σαββάτου (20/09/2025) στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.), καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν στο έδαφος χάρτινη συσκευασία που περιείχε ποσότητα αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης.

Η ποσότητα της κάνναβης, συνολικού βάρους 1,9 γραμμαρίων, κατασχέθηκε.

Σε βάρος των δύο ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ παράλληλα, κατηγορούνται και οι γονείς τους για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.