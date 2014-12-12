Συνελήφθη, χθες το πρωί στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, μία γυναίκα, σε βάρος της οποίας καθώς και σε βάρος μίας ακόμη γυναίκας (ιδιοκτήτριας) που αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων

Ειδικότερα, μετά από καταγγελία, η συλληφθείσα κατελήφθη να διαθέτει, σε πάγκο, προς πώληση, απομιμητικά προϊόντα (160 τεμάχια κουβερτών και 33 τεμάχια σεντονιών) που έφεραν το λογότυπο εταιρείας.