Συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης (03/09/2025) στα Τρίκαλα ένας άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη.

Ο συλληφθείς οδηγούσε δίκυκλο μοτοποδήλατο όταν συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε επίσης ημεδαπός. Μετά τη σύγκρουση, εγκατέλειψε το σημείο χωρίς να σταματήσει ή να δώσει τα στοιχεία του.

Λίγο αργότερα, στρίβοντας σε παρακείμενο δρόμο, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ακολούθησε η σύλληψή του.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ