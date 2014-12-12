Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τέσσερις Ρουμάνοι, ηλικίας 22 έως 53 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες στα Μετέωρα για σειρά κλοπών πορτοφολιών από ανυποψίαστους τουρίστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κινούνταν ανάμεσα σε επισκέπτες των μονών, αφαιρώντας τα πορτοφόλια τους.

Στη Μονή Αγίας Τριάδας άρπαξαν από Γερμανό τουρίστα πορτοφόλι με 200 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Λίγο αργότερα, έκαναν διαδικτυακές αγορές σε καταστήματα του εξωτερικού συνολικής αξίας 1.890 ευρώ.

Ένας εκ των συλληφθέντων έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, οι τέσσερις παραδέχθηκαν κατά τις απολογίες τους ότι το τελευταίο διάστημα είχαν διαπράξει και άλλες κλοπές πορτοφολιών, ακόμη και στο μετρό της Αθήνας.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για να διαπιστώσει το εύρος της δράσης τους και τον αριθμό των υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται.

Ρεπορτάζ: Γιώργος Γεραφέντης

ertnews.gr