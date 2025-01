Στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, από τις 27 Ιανουαρίου έως τις 31 Ιανουαρίου, φιλοξενείται για ακόμη μια φορά το “Intensive Course in Sport and Exercise Psychology-2025”, το οποίο είναι μια συνδιοργάνωση του προγράμματος Erasmus Blended Intensive Programmes και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «European Master in Sport and Exercise Psychology» του ΤΕΦΑΑ ΠΘ στα Τρίκαλα (https://emsep.uth.gr/).

Συνολικά 12 καθηγητές με ειδίκευση στην Αθλητική Ψυχολογία από 7 συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ευρώπης (την Ελλάδα, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ελβετία, την Τουρκία και την Ισπανία), μαζί με 55 φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου από το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Ιράν, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Πακιστάν, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Ισπανία και την Τουρκία, πρόκειται να συμμετάσχουν σε έναν εντατικό κύκλο μαθημάτων.

Εδώ και χρόνια, το “Εντατικό πρόγραμμα μαθημάτων στην Αθλητική Ψυχολογία” φημίζεται για την εξαιρετική ποιότητα του περιεχομένου του και το υψηλό επίπεδο των εισηγητών. Η ιστορία του προγράμματος αυτού είναι απόδειξη της δέσμευσης του ΤΕΦΑΑ ΠΘ να παρέχει την ίδια εμπειρία και στους φετινούς φοιτητές.

Ειδικοί στον χώρο της Αθλητικής Ψυχολογίας θα προσφέρουν για άλλη μια φορά τις γνώσεις και την καθοδήγησή τους στους συμμετέχοντες για μία εβδομάδα. Πρόκειται για μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να αλληλοεπιδράσουν με μερικά από τα πιο αναγνωρισμένα άτομα του χώρου της Αθλητικής Ψυχολογίας. Στόχος του προγράμματος είναι αυτό να αποτελέσει μια σημαντική εμπειρία για την επόμενη γενιά αθλητικών ψυχολόγων.