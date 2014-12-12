Διέξοδο για τη νεολαία και ενασχόληση με σειρά εναλλακτικών αθλημάτων δίνει το Skate Park που ολοκληρώνει ο Δήμος Τρικκαίων. Το Πάρκο Εναλλακτικού Αθλητισμού, όπως είναι η ονομασία του, κατασκευάστηκε σε έκταση 8,5 στρεμμάτων πριν από το Δημοτικό Στάδιο, επί της οδού Κατσιμήδου.

Κατασκευάστηκαν τρία διαφορετικά επίπεδα: δημοτικό skatepark, πάρκο για παρκούρ και ειδική πίστα για ποδήλατα pumptrack. Απομένουν εργασίες για την περίφραξη και το γκαζόν, προκειμένου πολύ σύντομα το Πάρκο να παραδοθεί προς χρήση. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στον χώρο, καθώς ακόμη αποτελεί εργοτάξιο.

Το skatepark περιλαμβάνει

- πίστα Skate Park/BMX με υποπίστες (ενδεικτικά: Bowl με σκαλιά, κατηφορικό ledge, handrail, China bank with curb, Quarter with turn κ.α.),

- πίστα Pumptrack με δύο βασικές περιοχές – διαδρομές, ορισμένες με σαφήνεια, μία για αρχάριους και παιδιά, και μία για προχωρημένους σε μικρούς λόφους (rollers) και ανασηκωμένες στροφές (berms)

- πίστα Parkour με τσιμεντένια τοιχία, μεταλλικά στοιχεία, ελαστικό δάπεδο.

Το έργο ανέλαβε κατόπιν διαγωνισμού η εταιρεία «ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε – ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΛΑΛΗΣ», με προϋπολογισμό 290.000€ (από το ΠΕΠ Θεσσαλίας, άξονας Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον») με τον ακριβή τίτλο «Ανάπλαση Δημοτικού ScatePark στο Χώρο του Στρατοπέδου Παπαστάθη & Δημιουργία Πάρκου Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων».