Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Τρικκαίων επισκέφθηκε την Τετάρτη η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα στελέχη του για σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του Κέντρου και τη διαχείριση περιστατικών έμφυλης βίας με θύματα γυναίκες.

Την κ. Κομήτσα συνόδευε ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης, κ. Σάκης Ξάφος και η Κοινωνική Λειτουργός της ΠΕ Τρικάλων, κ. Ζωή Ευαγγελινού ενώ στο Κέντρο τους υποδέχθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τρικκαίων, κ. Δήμητρα Νάτσινα και η προϊσταμένη των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Βέρα Ντάκου.

« Το Συμβουλευτικό Κέντρο στα Τρίκαλα, του οποίου η λειτουργία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελεί φάρο ελπίδας και υποστήριξης για τις γυναίκες που βιώνουν τη βία στην καθημερινότητά τους» τόνισε η κ. Κομήτσα θυμίζοντας ότι η Περιφέρεια χρηματοδοτεί τη λειτουργία δύο αντίστοιχων Κέντρων σε Λάρισα και Καρδίτσα όπως και δύο Ξενώνων για γυναίκες και παιδιά – θύματα κακοποίησης, σε Λάρισα και Βόλο.

Η κ. Κομήτσα έσπευσε να καλέσει κάθε γυναίκα να μη διστάζει να ζητήσει βοήθεια για να ξεφύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον. «Υπάρχουν άνθρωποι και δομές για να σας στηρίξουν. Η φωνή σας έχει δύναμη και η ζωή σας αξίζει να είναι ελεύθερη από φόβο και βία» ήταν το μήνυμα που έστειλε η Αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Περιφερειακής Αρχής και του ίδιου του Περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Κουρέτα, για την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων που συμβάλλουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Η ίδια μίλησε για μια βαθιά κοινωνική πληγή με θύματα γυναίκες κάθε ηλικίας, κοινωνικής τάξης και πολιτισμικού υπόβαθρου στηλιτεύοντας το γεγονός ότι η έμφυλη βία καταστρέφει ζωές και οικογένειες, έχοντας συντριπτικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική υγεία των θυμάτων. «Για αυτό το λόγο, ο αγώνας για την πρόληψη της έμφυλης βίας είναι διαρκής και μας αφορά όλους» κατέληξε. Τέλος, μέσα από τη διεξοδική συζήτηση με τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου (κ.Πέτρος Αυξέντης – κοινωνιολόγος, κ.Ελευθερία Τζιουβάρα – νομικός, κ.Ευαγγελία Παπαχρήστου – ψυχολόγος) αναδείχθηκε το ζήτημα της εργασιακής επισφάλειας που αντιμετωπίζουν, διεκδικώντας η πολιτεία να ακολουθήσει και γι’ αυτούς τη λύση που υιοθετήθηκε για τους εργαζομένους του προγράμματος «Βοήθεια Στο Σπίτι».