Νύχτα μεγάλης αγωνίας ήταν η χθεσινή για τους κατοίκους του Ζάρκου Τρικάλων, αφού η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας στην θέση Αμύγδαλο Τυρνάβου «μεταπήδησε», λίγο μετά τις 11 το βράδυ, λόγω των ισχυρών ανέμων σε ορεινά σημεία του Ζάρκου.

Όλη την νύχτα στο πέρασμα της έκαιγε ανεξέλεγκτα σε δασική έκταση με χαμηλή βλάστηση σχηματίζοντας ένα μέτωπο περίπου δύο χιλιομέτρων. Η αγωνία των κατοίκων από χθες το βράδυ ήταν μεγάλη καθώς κάτω ακριβώς από το σημείο της φωτιάς υπήρχαν ποιμνιοστάσια καθώς και αποθήκες με ζωοτροφές.

Οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν την νύχτα αλλά και το δύσβατο έδαφος δυσχέραιναν το έργο της κατάσβεσης.

Σήμερα, από νωρίς το πρωί εναέρια μέσα επιχειρούν για να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής με στόχο η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο.

