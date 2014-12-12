Στο επίκεντρο η συνεργασία ΟΔΥΘ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σημαντικά στοιχεία για την κατανάλωση ύδατος στην ελληνική γεωργία, όπως και την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργάνωσε χθες, Σάββατο, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Θεσσαλίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Σκιάθου «Μπούρτζι» με θέμα τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής και πρόεδρος του ΟΔΥΘ, Νικόλαος Δέρκας, ο οποίος παρουσίασε στοιχεία για τα αποθέματα νερού, ενώ υπογράμμισε πως «η ελληνική γεωργία καταναλώνει δώδεκα λίμνες Πλαστήρα τον χρόνο».

Ο κ. Δέρκας επισήμανε ότι «απαιτείται προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, ώστε να αφήσουμε νερό και για επόμενες γενιές, καθώς σε αυτόν τον τομέα λειτουργούμε ληστρικά».

Συγκεκριμένα, ήταν τα στοιχεία, τα οποία ανέλυσε, τονίζοντας ότι «η ελληνική γεωργία είναι ο μεγάλος καταναλωτής, αλλά και ο μεγάλος ρυπαντής». Ο ίδιος επισήμανε ότι «είναι μονόδρομος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ. Δέρκας στις παρατηρήσεις κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ΟΔΥΘ. «Υπάρχει ένα σύνολο υποδομών που δεν υπηρετεί έναν γενικό σχεδιασμό, έργα αποσπασματικά που χρειάζεται να εκσυγχρονιστούν» τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε πως «απαιτείται η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού της Θεσσαλίας» και προχώρησε σε προτάσεις έργων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη θωράκιση της Θεσσαλίας πρότεινε βελτίωση των αντιπλημμυρικών έργων, τονίζοντας ότι «αντιπλημμυρικά έργα να μας καλύπτουν πλήρως δεν υπάρχουν, αλλά ούτε πρέπει να οδηγηθούμε σε κατασκευή τεράστιων (φαραωνικών) έργων».

Υπογράμμισε τέλος ότι «ο ΟΔΥΘ προτίθεται να έχει στενή συνεργασία με τους Δήμους αλλά και την Περιφέρεια Θεσσαλίας, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε και η επιτυχία όλων μας είναι μονόδρομος».

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΔΥΘ, Αθανάσιος Κορκόβελος τόνισε ότι η ετήσια εισροή νερού στους ταμιευτήρες παρουσιάζει αβεβαιότητα δυσχεραίνοντας τον σχεδιασμό εγκατάστασης υδροβόρων καλλιεργειών.

Όπως υπογράμμισε, «όσο αυξάνει η αρδευόμενη έκταση, τόσο αυξάνει η επισφάλεια κάλυψης αναγκών λόγω περιορισμένου διαθέσιμου νερού».

Τέλος, είπε ότι η ροή του Πηνειού και των παραποτάμων στηρίζει την άρδευση αλλά μειώνεται κρίσιμα στην περίοδο αιχμής οπότε αυξάνει ο κίνδυνος ανεπάρκειας, γι’ αυτό, όπως πρόσθεσε, απαιτούνται δίκτυα άρδευσης υπό πίεση και κανόνες κατανομής νερού ανά αγρόκτημα, εγκατάσταση μετρητών και μηχανισμών ελέγχου για δίκαιη και ορθολογική διανομή.

Σημαντικό μέρος της εισήγησής του είχε να κάνει με τη διαχείριση υδάτων κατά τη φετινή αρδευτική περίοδο, για την οποία τόνισε πως αν και οριακά τελικώς όλα κύλησαν ομαλά.

Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας και δήμαρχος Τρικκαίων Νικόλαος Σακκάς, ο οποίος τόνισε – σε ότι αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων – «εμείς μπαίνουμε μπροστά με θετικό πνεύμα, με συνέργειες, αλλά και με διεκδίκηση, για να γίνει επιτέλους το όραμα, πράξη»

Ο κ. Σακκάς υπογράμμισε πως «από αυτό εδώ το βήμα ζητάμε ολιστικό σχεδιασμό σε ότι αφορά τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που εκ των πραγμάτων περιλαμβάνει και την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Με άλλα λόγια θέτουμε και πάλι την αναγκαιότητα των έργων ορεινής υδρονομίας, της δημιουργίας ταμιευτήρων για άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία, όπως και την υλοποίηση παρεμβάσεων στις πεδινές περιοχές, διευθέτηση πλημμυρικών ζωνών κ.α.

Δεν θα αναφερθώ σε επιμέρους ή τοπικά έργα … Μπορώ όμως να πω, πως με όσα έχει ήδη εξαγγείλει η Κυβέρνηση, με ένα ολιστικό σχέδιο για τη Θεσσαλία, τη διευρυμένη χρήση των νέων τεχνολογιών και την ένταξη της Πολιτικής Προστασίας στο παραπάνω πλέγμα, τότε μπορούμε να ελπίζουμε πως θα γίνει πράξη το όραμα της βιώσιμης διαχείρισης των υδατικών πόρων»

Σε άλλο σημείο ο κ. Σακκάς επανέλαβε την απόφαση της ΠΕΔ Θεσσαλίας «να είναι σταθερά και ενεργά παρούσα στην πορεία διεκδίκησης, μαζί με τους φορείς της περιοχής μας, των έργων εκτροπής του Αχελώου».

«Τείνουμε χείρα συνεργασίας προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις στο ζήτημα της διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχή μας» επισήμανε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας.

Στην ημερίδα απηύθυναν χαιρετισμό η γενική γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας Ρένα Καραλαριώτου, η αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας Άννα-Μαρία Παπαδημητρίου και ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας.