Στο Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της Φινλανδίας, ταξίδεψαν εκπαιδευτικοί του Πρότυπου – 2ου ΕΠΑΛ Τρικάλων για να παρακολουθήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Ο τίτλος του σεμιναρίου ήταν “Learning Outside the Classroom in Finland” και αφορούσε τη μάθηση εκτός της σχολικής αίθουσας και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στο φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η μάθηση εκτός σχολικής αίθουσας προσφέρει στους μαθητές μια πραγματική, συναρπαστική και διαφορετική εμπειρία μάθησης, η οποία βελτιώνει τη συμμετοχή των μαθητών, ενισχύει τα κίνητρα και τον ενθουσιασμό και προάγει την περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη.

Επιπλέον έχει οφέλη για την υγεία και την ευεξία καθώς αυξάνει την αυτοπεποίθηση των μαθητών και την ανεκτικότητα και βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες, την αλληλεπίδραση στην ομάδα και τη συμπεριφορά στην τάξη.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη μάθηση εκτός τάξης, να κατανοήσουν τις βασικές αρχές, τα οφέλη και

τα πλεονεκτήματά της, να γνωρίσουν διαφορετικές μεθόδους εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους, να συμμετάσχουν και να εξασκηθούν σε πρακτικές υπαίθριες δραστηριότητες και να σχεδιάσουν και να μοιραστούν δραστηριότητες εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από το φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα, εκπαιδευτικές εφαρμογές (apps) για διδασκαλία σε εξωτερικούς χώρους και αναλύθηκαν θέματα ασφάλειας στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη βραβευμένη κεντρική βιβλιοθήκη Oodi, στο μουσείο της πόλης του Ελσίνκι, στο νησί Mustikkamaa και σε άλλους χώρους από το αστικό και φυσικό περιβάλλον της πρωτεύουσας της Φινλανδίας καθώς και σε πολιτιστικές δραστηριότητες όπως η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Porvoo.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε από τον οργανισμό Europass Teacher Academy, πραγματοποιήθηκε από 7 έως και 12 Αυγούστου 2023 και το παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί Αβδελίδης Ευάγγελος και Κυριαζής Θωμάς. Επίσης συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο και Τσεχία.

Η ροή κινητικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου με κωδικό αριθμό 2022-1- EL01-KA121-VET-000065821 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.