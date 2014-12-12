Τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στην κεντρική πλατεία Τρικάλων (στο ύψος της Εθνικής Τράπεζας) όταν διερχόμενο φορτηγό παρέσυρε νεαρή ποδηλάτισσα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέροντας τη γυναίκα με ελαφρά τραύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.

Τις συνθήκες του ατυχήματος ερευνά η Τροχαία Τρικάλων.

trikalaenimerosi.gr