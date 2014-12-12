Τον πρώην Δήμαρχο Τρικκαίων Χρήστο Λάππα προτείνει η τοπική οργάνωση του ΠΑΣΟΚ να αναλάβει την ανασυγκρότηση του κομματος στον νομό. Το αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6.

« Υπάρχει μια πρόταση, που δεν ξέρω αν θα την αποδεχθώ, να αναλάβω εδώ την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει μια προσπάθεια σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας να επιστρέψει η πολιτική στην κοινωνία και να ξανανοίξει ο πολιτικός διάλογος.

Είμαστε στη λογική ότι δεν μας περισσεύει κανείς. Υπάρχει μια πρόταση από πολλούς συντρόφους εδώ να αναλάβω το ρόλο αυτό της καθοδήγησης, να βοηθήσω να δείξουμε την αλήθεια. Μπορεί να μην έχω ακόμα δεχθεί επίσημα, είπα θα το σκεφτώ, αλλά μάλλον την έχω πάρει την απόφαση μου.»