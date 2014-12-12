Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα είχε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στο γραφείο του Υπουργού, στην Αθήνα.

Ο κ. Σακκάς έθεσε θέματα που αφορούν τον Δήμο Τρικκαίων, αλλά και τους άλλους 3 Δήμους της ΠΕ Τρικάλων, καθώς είχε εξουσιοδοτηθεί σχετικά.