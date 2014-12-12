Στον Τσιάρα ο Σακκάς
Ειδήσεις | 28 Αυγ 2025, 15:37
Συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα είχε ο Δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 στο γραφείο του Υπουργού, στην Αθήνα.
Ο κ. Σακκάς έθεσε θέματα που αφορούν τον Δήμο Τρικκαίων, αλλά και τους άλλους 3 Δήμους της ΠΕ Τρικάλων, καθώς είχε εξουσιοδοτηθεί σχετικά.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.