Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας, κ. Σπύρος Αγναντής, και οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής υποδέχθηκαν στο Δημαρχείο τα μέλη του Προεδρείου της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής τους στον Δήμο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη συζήτηση και τον προγραμματισμό της συνδιοργάνωσης του 17ου Παγκοσμίου Ανταμώματος Θεσσαλών, ενός κορυφαίου πολιτιστικού γεγονότος που τιμά τη θεσσαλική παράδοση και ενώνει τους Θεσσαλούς του κόσμου.

Από πλευράς της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Διαμαντής Γκίκας, η Γενική Γραμματέας κ. Φωτεινή Μίχου, και η Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Σβάινφουρτ κ. Βασιλική Λασπά, ενώ εκ μέρους του Δήμου Φαρκαδόνας παρόντες ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Χρήστος Καραμάνος.

Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, με όλα τα μέρη να εκφράζουν τη βούλησή τους για στενή και ουσιαστική συνεργασία, με στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλίας και την ενίσχυση των δεσμών με τη θεσσαλική ομογένεια ανά τον κόσμο.

Ο Δήμος Φαρκαδόνας δηλώνει έτοιμος να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του συνεδρίου, φιλοξενώντας με σεβασμό και τιμή τους Θεσσαλούς της διασποράς, ενώ παράλληλα ενισχύει τη διεθνή προβολή του τόπου. Η εκδήλωση προγραμματίστηκε για τις 16 Αυγούστου 2026, με σκοπό να φέρει κοντά τους απόδημους Θεσσαλούς και να αναδείξει, μέσα από ένα σύγχρονο και πολυδιάστατο πολιτιστικό πλαίσιο, τον πλούτο και τη ζωντάνια της θεσσαλικής παράδοσης.

Ο Πρόεδρος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών, κ. Διαμαντής Γκίκας, αναφέρθηκε στην ιστορία, την πορεία και το έργο της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών ενώ εξέφρασε τη χαρά του για την επερχόμενη διοργάνωση στον Δήμο Φαρκαδόνας, ένα Δήμο με πλούσια παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά.

Από την πλευρά της, η Γενική Γραμματέας κ. Φωτεινή Μίχου υπογράμμισε τη σημασία της ενασχόλησης με τον πολιτισμό και την παράδοση καθώς και τη μοναδική ευκαιρία των Αποδήμων να γνωρίσουν από κοντά όλες τις περιοχές και τα έθιμα της ιδιαίτερης πατρίδας τους, της Θεσσαλίας.

Η Πρόεδρος του Θεσσαλικού Συλλόγου Σβάινφουρτ κ. Βασιλική Λασπά, δήλωσε τη σημασία της διατήρησης της θεσσαλικής ταυτότητας στις κοινότητες του εξωτερικού και πως τέτοιες διοργανώσεις ενισχύουν το αίσθημα ενότητας, συνέχειας και υπερηφάνειας για την κοινή πολιτιστική καταγωγή των Θεσσαλών της διασποράς.

Εκ μέρους του Δήμου τονίστηκε ότι: «είναι ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε το 17ο Παγκόσμιο Αντάμωμα Θεσσαλών στον Δήμο Φαρκαδόνας. Αυτή η σημαντική εκδήλωση είναι μια μοναδική ευκαιρία για να αναδείξουμε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Δήμου μας και να ενδυναμώσουμε τους δεσμούς με τους Θεσσαλούς της διασποράς. Η συνεργασία μας με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Θεσσαλών και η στήριξη των τοπικών φορέων εγγυώνται την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, που θα αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης και πολιτιστικού διαλόγου για όλους τους Θεσσαλούς, όπου κι αν βρίσκονται. Προσβλέπουμε σε ένα αξέχαστο αντάμωμα το καλοκαίρι του 2026».

Τα μέλη της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Θεσσαλών εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τη Δημοτική Αρχή για τη θερμή υποδοχή και εξέφρασαν την πεποίθησή τους πως η συνεργασία αυτή θα συμβάλει στην ουσιαστική προβολή της Θεσσαλίας και της πολιτιστικής της ταυτότητας πέρα από τα σύνορα.

Με έντονο το αίσθημα προσμονής και ενθουσιασμού, όλοι οι εμπλεκόμενοι ανυπομονούν για το μεγάλο θεσσαλικό αντάμωμα του καλοκαιριού 2026, που θα φιλοξενηθεί στον Δήμο Φαρκαδόνας, ως μια γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και ενότητας.