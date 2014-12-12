Tην Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο Καστράκι Καλαμπάκας το 8ο Μeteora Trail Run με αγώνες 22 χλμ, 9 χλμ. και 1 χλμ.

Τον αγώνα διοργανώνει ο Σύλλογος Κλασσικού Αθλητισμού Μετεώρων (Σ.Κ.Α.Μ.), υπό την αιγίδα της H.A.R.T.A., σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, τον Δήμο Καλαμπάκας και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ενας αγώνας ορεινού τρεξίματος αφιερωμένος στην ανάδειξη της μοναδικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των Μετεώρων. Αφετηρία και τερματισμός όλων των αγώνων στην πλατεία του Καστρακίου Καλαμπάκας.