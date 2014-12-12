Ο Μύλος Ματσόπουλου μεταμορφώνεται και σε 3 περίπου μήνες θα ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχτεί τους χιλιάδες επισκέπτες και επισκέπτριες που προγραμματίζουν να επισκεφθούν τα Τρίκαλα.

Για 14η χρονιά ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikalaΑ.Ε. διοργανώνουν το μεγαλύτερο Χριστουγεννιάτικο πάρκο της Ελλάδας.

Oπως αναφέρεται από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων "φέτος ο Μύλος των Ξωτικών θα ανοίξει τις πύλες του από τις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα λειτουργεί μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026 με ΔΩΡΕΑΝ είσοδο, καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Για 47 ολόκληρες ημέρες ο Αη Βασίλης, τα ξωτικά, και όλοι οι χριστουγεννιάτικοι ήρωες θα υποδέχονται και θα διασκεδάζουν τους επισκέπτες του Μύλου, με δεκάδες δράσεις και εκδηλώσεις.

Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει!

Η ανανεωμένη θεματολογία, η αναδιαμόρφωση του πάρκου και η λειτουργία του Μύλου θα ευχαριστήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.

Ο Μύλος των Ξωτικών και ολόκληρη η πόλη των Τρικάλων ετοιμάζονται να φορέσουν τα γιορτινά τους και να σας υποδεχθούν και αυτά τα Χριστούγεννα…

… στη Χώρα του Ποτέ…

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.milosxotikon.gr ή να καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 24310 73888."