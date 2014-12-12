Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων προκηρύσσει τον 17ο Ημιμαραθώνιο Δρόμο Καλαμπάκα-Τρίκαλα Θανάσης Σταμόπουλος, για την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026.

Αφετηρία: αγώνα 21,1 χλμ :Κεντρική πλατεία Καλαμπάκας

Τερματισμός: Κεντρική πλατεία Τρικάλων

Μήκος διαδρομής: 21.097μ. (επίσημη μέτρηση AIMS)

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: Η διαδρομή είναι σε άσφαλτο με κλίση ελαφρώς κατηφορική.

Εκτός από τον αγώνα των 21,1χλμ. , στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα και αγώνας 5 χλμ , αγώνας 2,5 χλμ. με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και αγώνας 1000 μέτρων για παιδιά.

Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις εγγραφές, το αγωνιστικό πρόγραμμα και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Για όλες τις λεπτομέρειες καθώς και τα τελευταία νέα της διοργάνωσης ενημερωθείτε στο site του αγώνα : https://www.trikalahalfmarathon.org/

Ο συγκεκριμένος αγώνας, που γίνεται προς τιμή του Θανάση Σταμόπουλου, ιδρυτικό μάλος του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων , γνωστός και ως «ο γρηγορότερος ημιμαραθώνιος στην Ελλάδα», αποτελεί θεσμό για την περιοχή, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σας περιμένουμε όλους να ζήσουμε μαζί μια μοναδική γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού!

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα – Τρίκαλα «Θανάσης Σταμόπουλος»