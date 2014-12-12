Ένα μεγάλο βήμα για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου που για χρόνια παρέμενε στα χαρτιά γίνεται πράξη καθώς το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Μετεώρων – Β’ Φάση» πήρε το πράσινο φως, και με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαου Παπαθανάση, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης, 1.709.819,94 ευρώ

Μετά από χρόνια δουλειάς και συνεργασίας τριών δημοτικών αρχών, το έργο αυτό μπαίνει πλέον στις ράγες και ετοιμαζόμαστε να δούμε μια πιο όμορφη, λειτουργική και ζωντανή αγορά που θα στηρίξει τους επαγγελματίες μας και θα κάνει την καθημερινότητα στην πόλη πιο ευχάριστη.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Τρικάλων και με τη συμμετοχή 128 τοπικών επιχειρήσεων. Από αυτές, οι 93 είναι εμπορικές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό πάνω από 80% των επιχειρήσεων στην περιοχή. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, ανταγωνιστικό και βιώσιμο εμπορικό κέντρο που θα αναζωογονήσει την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, βελτιώνοντας την ελκυστικότητα και τη λειτουργικότητα της αγοράς.

Οι βασικές παρεμβάσεις χωρίζονται σε δύο άξονες:

Παρεμβάσεις από τον Δήμο Μετεώρων:

-Ανακατασκευή και διεύρυνση πεζοδρομίων, όπου είναι εφικτό, και οργάνωση των θέσεων στάθμευσης για πιο σωστή λειτουργία.

-Τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού: κάδοι απορριμμάτων, καθιστικά και φυτεύσεις, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες για τους πεζούς.

- Βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, με ράμπες, διαβάσεις και ειδικές οδεύσεις τυφλών.

- Αναμόρφωση της οδού Κονδύλη σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας και αναδιάταξη της αφετηρίας ΚΤΕΛ ώστε να συνυπάρχει αρμονικά με τον πεζόδρομο.

- Εγκατάσταση συστημάτων «έξυπνης πόλης»: δωρεάν Wi-Fi, τηλεχειρισμός δημόσιων υποδομών, ψηφιακές οθόνες πληροφόρησης και έξυπνα συστήματα στάθμευσης εκτός δρόμου.

Παρεμβάσεις από το Επιμελητήριο Τρικάλων:

-Αναβάθμιση και αισθητική ενοποίηση των όψεων 93 εμπορικών και 35 άλλων επιχειρήσεων, για μια ενιαία και μοντέρνα εικόνα της αγοράς.

-Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής μέσω ιστοσελίδας, λογότυπου, social media, καμπανιών και ενεργειών που ενισχύουν τη συμμετοχή και τη συνεργασία της τοπικής κοινότητας.

-Πρόσληψη προσωπικού για την υποστήριξη της υλοποίησης και παρακολούθησης του έργου.

Πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις;

Η περιοχή παρέμβασης καλύπτει το ιστορικό, διοικητικό και εμπορικό κέντρο της Καλαμπάκας, και συγκεκριμένα τις οδούς: Τρικάλων, Κονδύλη, Οικονόμου-Θεμιστοκλέους, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βλαχάβα, 28ης Οκτωβρίου, Κυκλικό Κόμβο, Ιωαννίνων, Ρόδου και Σοφοκλέους.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων, κ. Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: «Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να βλέπουμε αυτό το έργο να μπαίνει επιτέλους σε φάση υλοποίησης. Μετά από χρόνια δουλειάς και συνεργασίας πολλών δημοτικών αρχών, το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου είναι πλέον πραγματικότητα, όταν κάποιοι έλεγαν δεν θα γίνει ποτέ. Είμαστε βέβαιοι πως μέσα στο 2026 η Καλαμπάκα θα αλλάξει πρόσωπο, οι επιχειρήσεις μας θα ενισχυθούν και η καθημερινότητά μας θα γίνει πιο όμορφη και λειτουργική. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να εργάζεται με σχέδιο, διαφάνεια και συνεργασία για να διεκδικεί και να υλοποιεί έργα που βελτιώνουν τη ζωή μας και ενισχύουν την τοπική οικονομία. Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου είναι μια απόδειξη ότι όταν υπάρχει επιμονή, ενότητα και κοινός στόχος, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Ευχαριστούμε όλους όσους στήριξαν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές, το Επιμελητήριο Τρικάλων αλλά και τους επαγγελματίες και τους φορείς της πόλης μας. Προχωράμε μπροστά, με πράξεις και όχι μόνο με λόγια, με όραμα και όρεξη για το μέλλον της Καλαμπάκας και ολόκληρου του Δήμου Μετεώρων. Όταν δουλεύουμε μαζί, μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα».