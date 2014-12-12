Από το 2018 μέχρι σήμερα οι μαθητές των δημοτικών σχολείων μειώθηκαν κατά 111.000 – περίπου 18,5%. Φέτος 714 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τεθεί σε αναστολή: δεν θα λειτουργήσουν, γιατί θα έπρεπε να εξυπηρετούν λιγότερους από δεκαπέντε μαθητές. Στη Θεσσαλία η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει σε λίγες μέρες με 81 σχολεία λιγότερα.

Το οξύ δημογραφικό πρόβλημα αποτυπώνεται και από τον μαθητικό πληθυσμό, που μειώνεται κάθε χρόνο.

Eμπειρα στελέχη του υπουργείου Παιδείας, μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή» απ΄όπου και τα στοιχεία, κάνουν λόγο για «Αρμαγεδδώνα λόγω του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος». Την τελευταία επταετία ο μαθητικός πληθυσμός στα δημοτικά σχολεία έχει μειωθεί κατά 111.388 παιδιά. Συνολικά, σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στις επαγγελματικές δομές, το 2025-2026 θα φοιτήσουν περίπου 1.210.000 μαθητές, ενώ επτά χρόνια πριν, το 2018-2019, φοίτησαν 1.363.912 μαθητές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, το επόμενο σχολικό έτος το οποίο ξεκινά σε λίγες ημέρες, από τις 13.478 σχολικές μονάδες και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, οι 714 δεν θα λειτουργήσουν, θα βρίσκονται σε αναστολή γιατί δεν υπάρχουν παιδιά στην περιοχή τους. Ο αριθμός αυτός κινείται αυξητικά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, το δημογραφικό πρόβλημα «χτυπάει» πρώτα στην εισαγωγική, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στην οποία υπάγονται και τα περισσότερα υπό αναστολή σχολεία. Ετσι: • Από τα 247 δημοτικά σχολεία που δεν λειτούργησαν το σχολικό έτος 2018-2019, φτάσαμε στα 319 που δεν θα λειτουργήσουν το επόμενο σχολικό έτος.

Και από τα 312 νηπιαγωγεία που δεν λειτούργησαν το 2018-2019, το 2025-2026 δεν θα χτυπήσει το κουδούνι σε 355 νηπιαγωγεία λόγω έλλειψης παιδιών.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr