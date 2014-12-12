Διεθνής και πάλι η προβολή του Μουσείου Τσιτσάνη, αυτή τη φορά μέσω της αγγλόφωνης έκδοσης της εφημερίδας “Το Βήμα”, ΤΟ ΒΗΜΑ International Edition (την περασμένη Κυριακή 24 Αυγούστου 2025) και στον ιστότοπο tovima.com.

Με τον τίτλο “The Greek Blues: Discovering Tsitsanis in Trikala” (Τα ελληνικά μπλουζ: Ανακαλύπτοντας τον Βασίλη Τσιτσάνη στα Τρίκαλα“, η δημοσιογράφος Μαρία Παραβάντη παρουσιάζει ταυτοχρόνως τη σχέση του λαϊκού τραγουδιού και του ρεμπέτικου με τη χώρα μας, σε συνδυασμό με τον μεγάλη τρικαλινό δημιουργό, Βασίλη Τσιτσάνη.

Το κείμενο περιγράφει, τόσο τα στοιχεία που αφορούν στο συγκεκριμένο είδος μουσικής και τα στοιχεία που το καθιστούν σημαντικό για τους Ελληνες και τις Ελληνίδες, όσο και τη σημασία της προσφοράς του Τσιτσάνη στη σύγχρονη ελληνική μουσική.

Τα Τρίκαλα φιλοξενούν ένα μουσείο που, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, “μετακινήθηκε” στο Παρίσι και το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, παρουσιάζοντας παραδοσιακή μουσική, και πλέον, προωθείται μέσω της αγγλόφωνης έκδοσης μιας εκ των μεγαλύτερων και ιστορικότερων ελληνικών εφημερίδων.

