Στη Βουλή έφερε η Βουλευτής Τρικάλων του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ, Μαρίνα Κοντοτόλη, τα σοβαρά προβλήματα που υπονομεύουν τον εορτασμό της 12ης Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, όπως αυτά καταγράφονται στην επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (Π.ΕΝ.Α.Φ.Α.).

Με Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η Βουλευτής ζητά απαντήσεις και συγκεκριμένες ενέργειες για την κάλυψη των κενών σε καθηγητές Φυσικής Αγωγής, την ενίσχυση των σχολικών υποδομών και τη βελτίωση της ασφάλειας των μαθητών.

Όπως επισημαίνεται στην Αναφορά και στο συνημμένο υπόμνημα:

Από τους 7.000 μόνιμους καθηγητές Φυσικής Αγωγής, απουσιάζουν περίπου 1.300, χωρίς να υπολογίζονται οι ανάγκες για το Πρόγραμμα Κολύμβησης.

Σε σχολεία χωρίς καθηγητές Φυσικής Αγωγής δεν ελέγχονται τα Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών (ΑΔΥΜ), με άμεσο κίνδυνο για την υγεία παιδιών με προβλήματα.

Ο αθλητικός εξοπλισμός είναι σε πολλές περιπτώσεις ελλιπής, φθαρμένος ή επικίνδυνος, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η σωματική ακεραιότητα των μαθητών.

Η Π.ΕΝ.Α.Φ.Α. ζητά την άμεση κάλυψη των κενών με εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, την ενίσχυση για προμήθεια εξοπλισμού και την αναβάθμιση των υποδομών, ώστε ο εορτασμός της Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο και να μην παραμένει τυπικός.

Η κα Κοντοτόλη τόνισε ότι η στήριξη του σχολικού αθλητισμού και η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των μαθητών δεν μπορεί να αποτελεί επικοινωνιακή φιέστα, αλλά χρειάζεται πραγματικές λύσεις και επενδύσεις.