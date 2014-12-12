Θέση για τις πρόσφατες εξελίξεις στην υπόθεση των Tεμπών πήρε με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της για τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος γύρω από τη δικαστική διερεύνηση και, ειδικότερα, για τις επιθέσεις που δέχεται ο εποπτεύων εισαγγελέας Εφετών, Λάμπρος Τσόγκας.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, επέλεξε να μην εμπλακεί στις πολυεπίπεδες αντιπαραθέσεις που έχουν προκύψει, τονίζοντας ότι τέτοιες τραγωδίες απαιτούν σοβαρότητα, νηφαλιότητα και σεβασμό προς την αναζήτηση της αλήθειας.

Παράλληλα, στηλιτεύει τη διάδοση ανακριβειών μέσω ΜΜΕ και κοινωνικών δικτύων, οι οποίες, όπως αναφέρει, υπονομεύουν την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης και παραπλανούν την κοινή γνώμη.

Αναφερόμενη στις αιτιάσεις που θέλουν τον εισαγγελέα Λ. Τσόγκα να μελέτησε «για λίγες ημέρες» τη δικογραφία πριν καταθέσει την πρότασή του, η Ένωση διευκρινίζει ότι ο συγκεκριμένος εισαγγελικός λειτουργός κατέχει τη θέση του εποπτεύοντος την ανάκριση εδώ και περίπου έξι μήνες, γεγονός που του έδωσε πλήρη και διαρκή πρόσβαση στο ανακριτικό υλικό.

Επιπλέον, σημειώνεται πως κατά το ίδιο χρονικό διάστημα συνέβαλε ενεργά στην εξέταση της υπόθεσης, υποβάλλοντας προτάσεις σε επί μέρους ζητήματα.

Στήριξη στον εισαγγελέα Τσόγκα

Η ανακοίνωση εκφράζει τη στήριξη του δικαστικού σώματος στον κ. Τσόγκα, τον οποίο χαρακτηρίζει ως «υπόδειγμα δικαστικού λειτουργού» με υψηλό ήθος και νομική κατάρτιση, ενώ κάνει λόγο για απόπειρα χειραγώγησης της δικαστικής κρίσης μέσω της προσωπικής του στοχοποίησης.

Τέλος, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί σε ουσιαστική συζήτηση για τη βελτίωση του θεσμού της Δικαιοσύνης, μέσα από βαθιές θεσμικές τομές και συστηματικές παρεμβάσεις, αποδοκιμάζοντας την γενικευμένη συκοφαντία ως φαινόμενο που διαβρώνει τη δημοκρατία και πλήττει την προσωπική αξιοπρέπεια δικαστικών λειτουργών, χωρίς να προσφέρει λύσεις.

