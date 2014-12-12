Την 635η θέση παγκοσμίως και μια απο τις υψηλότερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, καταλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων Webometrics Ranking Web of Universities που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Πρώτο από τα Ελληνικά ΑΕΙ το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη 2η θέση βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (249η θέση παγκόσμια), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (378η θέση παγκόσμια), το Πανεπιστήμιο Πατρών (524η θέση παγκόσμια) ενώ το Πανεπιστήμιο Κρήτης (573η θέση παγκόσμια) κλείνει την πρώτη πεντάδα. Στη λίστα με τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακολουθούν: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (635η θέση παγκόσμια), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (662η θέση παγκόσμια), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (860ή θέση παγκόσμια), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (901η θέση παγκόσμια). Το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρίσκεται στη θέση 619 παγκοσμίως.

Η συγκεκριμένη κατάταξη δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια από 200 χώρες, σύμφωνα με την παρουσία τους στο Διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό. Γι’ αυτό και τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως την παρουσία και τη δημοτικότητά τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου (όπως αυτή αποτυπώνεται στον συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους) αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Η κατάταξη κάθε πανεπιστημίου βασίζεται στα εξής τρία κριτήρια:

n Απήχηση - ορατότητα (Visibility) 50%. Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών συνδέσμων που συνδέονται με τις ιστοσελίδες του ιδρύματος.

n Ανοιχτό επιστημονικό περιεχόμενο (Transparency or Openness) 10%. Αξιολογείται ο όγκος των επιστημονικών δημοσιεύσεων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και τις ετεροαναφορές στο ερευνητικό έργο του Ιδρύματος.

n Επιστημονική αριστεία (Excellence or Scholar) 40%. Αξιολογείται η παρουσία του ιδρύματος στο κορυφαίο 10% των πλέον αναφερόμενων δημοσιεύσεων διεθνώς, σε 27 επιστημονικά πεδία (δεδομένα Scopus και SCImago, 2019 - 2023).

