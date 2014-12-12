Λόγω της μορφολογίας του εδάφους της η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα με πολλές ευθείες, με τη μεγαλύτερη εξ αυτών να αποτελεί τμήμα της μακρύτερης Εθνικής Οδού της χώρας.

Αν το καλοσκεφτεί κανείς υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες οδηγών. Εκείνοι που λατρεύουν τους φιδίσιους δρόμους και τις ορεινές διαδρομές, αλλά και αυτοί που απολαμβάνουν την ευκολία και την άνεση μιας μεγάλης ευθείας.

Και ενώ οι στροφές, ιδίως στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας, αποτελούν το κυρίαρχο είδος, δεν ισχύει το ίδιο και τις ευθείες, οι οποίες εξαιτίας της γεωμορφορλογίας του ελλαδικού χώρου σπανίζουν.

Κοινώς είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς μπροστά σε μια ατελείωτη ευθεία, από το να υποβάλλεις το… στομάχι σου στη δοκιμασία των διαδοχικών στροφών. Από την άλλη, η αυταπόδεικτη σπανιότητα των γενναιόδωρων ευθειών σε τούτη τη γωνιά του πλανήτη καθιστά πιο εύκολο το έργο της αναζήτησης της μεγαλύτερης ευθείας του ελληνικού οδικού δικτύου.

Μετά, λοιπόν, τις απαραίτητες μετρήσεις και διασταυρώσεις, ο τίτλος της μεγαλύτερης ευθείας στην Ελλάδα ανήκει δικαιωματικά σε εκείνη που μπορεί κανείς να συναντήσει στην Εθνική Οδό Αθήνας-Λαμίας στο ύψος της Θήβας.

Η περίφημη ευθεία της Θήβας αγγίζει σε μήκος τα 16 χιλιόμετρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη της χώρας. Ίσως και την ασφαλέστερη, καθώς αποτελεί κομμάτι ενός κεντρικού οδικού άξονα της χώρας.

Πολύ κοντά στην επίδοση της Θήβας και της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας βρίσκεται το εκείνο το τμήμα που συνδέει την πόλη των Τρικάλων με την Καλαμπάκα. Πρόκειται για μια ευθεία 13,7 χιλιομέτρων, η οποία ωστόσο εντάσσεται στον περιαστικό ιστό της συγκεκριμένης περιοχής.

Για να συναντήσετε την τρίτη μεγαλύτερη ευθεία της χώρας θα χρειαστεί να ταξιδέψετε ανατολικότερα, φτάνοντας έως την Κομοτηνή. Λίγο έξω από την πρωτεύουσα της Θράκης και με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη ξεκινά μια ευθεία με μήκος 10 χιλιομέτρων, αποτελώντας μέρος της Εγνατίας Οδού.

carandmotor.gr