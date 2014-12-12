Λίγες μέρες πριν την έναρξη του μεγάλου δρομικού αγώνα των Τρικάλων, του Run Greece Trikala 2025 και οι συνδιοργανωτές ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες

ΤΟ RUN GREECE «Ο δικός σου αγώνας», δίνει τη δυνατότητα σε αθλητές, δρομείς και πρωταθλητές, σε πολίτες και παιδιά, να μετάσχουν σε όμορφες, επιλεγμένες διαδρομές

Εκτός των 10000μ.για δρομείς, και 5000μ.για όλους, υπάρχει και ο παιδικός αγώνας 700 μ. για μαθητές/τριες Δ΄, Ε΄, Στ΄, Δημοτικού με δωρεάν συμμετοχή, προκειμένου ώστε τα μικρά παιδιά να μυηθούν στον αθλητισμό.

Καινοτομία για φέτος, ο αγώνας FAMILY RUN, στον οποίο συμμετέχουν επίσης δωρεάν, παιδιά Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Δημοτικού, ΜΟΝΟ με συνοδεία ενός ενήλικα κηδεμόνα.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές συνεχίζονται στον σύνδεσμο https://www.run-greece.gr/c/trikala-22, καθώς και στο ειδικό περίπτερο στην αρχή του πεζοδρόμου της Ασκληπιού τις ώρες 10:00 -14:00 και 18:00 – 21:00, έως και την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου οι εγγραφές μεταφέρονται στο ισόγειο του κτηρίου της Π.Ε. Τρικάλων, , όπου οι δρομείς θα παραλαμβάνουν και τον εξοπλισμό τους (μπλουζάκι αγώνα, αριθμό και τσιπάκι χρονομέτρησης).

Τον αγώνα διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τρικκαίων,

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 5 χιλιομέτρων και 10 χιλιομέτρων, καθώς και παιδικούς αγώνες και αγώνες «Family Run» για οικογένειες.

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 10 ΧΛΜ.

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

• ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9:00

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 5 ΧΛΜ. ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

• ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:45

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

FAMILY RUN

(Α’, Β’ και Γ’ Τάξης Δημοτικού & ενήλικες συνοδοί)

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

• ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 12:00

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΟΔ. ΟΘΩΝΟΣ(πλατεία Ρήγα Φεραίου)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ(Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου)

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ

(Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικού)

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

• ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10:30

• ΑΦΕΤΗΡΙΑ: ΟΔ. ΟΘΩΝΟΣ (πλατεία Ρήγα Φεραίου)

• ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΛΕΩΦ. ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (Κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου).

