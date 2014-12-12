«Η ελληνική περιφέρεια μπορεί να αποτελεί κέντρο καινοτομίας και εργαζόμαστε συστηματικά για αυτό, ενισχύοντας την ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και τη διάχυση των οφελών του ψηφιακού μετασχηματισμού στις τοπικές κοινωνίες», τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου, στην Ξάνθη με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Λάζαρο Τσαβδαρίδη.

Ο Υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκε στο Δημαρχείο Ξάνθης με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλο Τοψίδη, καθώς και με τους Δημάρχους Ξάνθης Στράτο Κοντού, Μύκης Κιουρτ Αχμέτ και Αβδηρών Γεώργιο Τσιτιρίδη. Ο Υπουργός υπογράμμισε τις ευκαιρίες ανάπτυξης που δημιουργούν για την Ξάνθη και την ευρύτερη περιοχή τα έργα υποδομών που υλοποιούνται.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο Wifi4GR μέσω του οποίου δημιουργούνται 74 σημεία δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο σε 33 δημόσιους χώρους στην περιοχή της Ξάνθης, καθώς στο Ultra-Fast Broadband (UFBB) με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης (Π.Ε.Ξ.), μέσω του οποίου αναπτύσσονται δίκτυα οπτικών ινών για πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. «Το UFΒΒ είναι ένα έργο με το οποίο η ευρυζωνικότητα, οι οπτικές ίνες, διεισδύουν σε περιαστικές περιοχές, ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον, εξασφαλίζοντας γρήγορες ταχύτητες για όλους», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Πρόγραμμα «Smart Readiness» για την αναβάθμιση της «έξυπνης» ετοιμότητας των κτιρίων για το οποίο έχουν γίνει 605 αιτήσεις, καθώς και στο «Gigabit Voucher» μέσω του οποίου δίνονται κίνητρα σε πολίτες και επιχειρήσεις να μετατρέψουν τη σύνδεση τους σε ευρυζωνική και για το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 3.550 στην Ξάνθη. Ο Υπουργός ανέλυσε την πορεία του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΟΤΑ» για τους Δήμους της Π.Ε. Ξάνθης με προϋπολογισμό 2,6 εκατ. ευρώ, ενώ τόνισε τη σημασία του ανανεωμένου, μακροπρόθεσμου και πιο ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την κάλυψη των «Λευκών Περιοχών». Με 14 Συμπληρωματικούς Σταθμούς στη Θράκη, εκ των οποίων οι 9 στην Ξάνθη, οι πολίτες των περιοχών αυτών θα απολαμβάνουν τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών της χώρας θα εκμηδενιστεί, ενώ αναμένεται να βγει άμεσα σε διαβούλευση και το έργο για την πύκνωση κεραιοσυστημάτων 5G. «Μέσα στις επόμενες δεκαπέντε ημέρες προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την ενίσχυση του τηλεοπτικού σήματος με τηλεοπτικούς αναμεταδότες σε λευκές περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», τόνισε ο Υπουργός.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπαστεργίου επισκέφθηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου και συνάντησε τον Πρύτανη, Φώτη Μάρη. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι ενθουσιασμένος. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και στο τομέα του διαστήματος. Δεν είναι τυχαίο ότι o πρώτος, σύγχρονης γενιάς ερευνητικός νανοδορυφόρος στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων ξεκίνησε από εδώ, από το πανεπιστήμιο και βρίσκεται πλέον στο διάστημα. Αυτό αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει γνώση, διάθεση, συνεργασία και φυσικά η χρηματοδότηση, του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Θα επεκτείνουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας». Επιπροσθέτως, ο Υπουργός περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ), Βασίλη Κατσούρο. To «Αθηνά» συμμετέχει στην εθνική κοινοπραξία υλοποίησης του AI Factory «Pharos», ενός από τα πρώτα 13 της Ευρώπης.

Κατά την επίσκεψη του στο βιομηχανικό συγκρότημα της Sunlight Group στην Ξάνθη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου ενημερώθηκε για την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών μπαταριών και ψηφιακής καινοτομίας στην παραγωγή με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο περιθώριο της επίσκεψης, ο Υπουργός βρέθηκε συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστο Δερμεντζόπουλο στην Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη. «Μαζί με τον Υφυπουργό και Βουλευτή Έβρου Χρήστο Δερμεντζόπουλο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την πορεία σημαντικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τον Έβρο σε κόμβο ψηφιακής ανάπτυξης. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, στο πλαίσιο του οποίου προχωρά η κατασκευή του ελληνικού νανοδορυφόρου MICE-1 με εφαρμογή στον επιχειρηματικό τομέα που αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στην Αλεξανδρούπολη, ένα έργο που συνδέει την ακριτική περιοχή με τη σύγχρονη τεχνολογική πρόοδο και τις ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες. Η Αλεξανδρούπολη, με τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, το όραμα και τις δυνατότητες να επενδύσει στο μέλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία», υπογράμμισε ο Υπουργός.