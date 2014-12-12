Το Σάββατο 30 Αυγούστου, στις 18:00, η κεντρική πλατεία της Κρήνης Τρικάλων θα γεμίσει χρώματα, αρώματα και ανθρώπους με κοινό πάθος για τη φύση και την παράδοση.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης, σε συνεργασία με την εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι» (peliti.gr), διοργανώνουν τη 2η Γιορτή Ανταλλαγής Παραδοσιακών Σπόρων.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθούν ανταλλαγές σπόρων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, έκθεση λαογραφικού υλικού και φωτογραφίας, ομιλίες, συζητήσεις, καθώς και διανομή ντόπιου κρασιού.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι κάτοχοι παραδοσιακών σπόρων καλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6988288331 ή στο email lakiaras{@}yahoo.com για να δηλώσουν συμμετοχή.

Το «Πελίτι», με έδρα το Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας, δρα από το 1995 με στόχο τη συλλογή, διατήρηση και διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών, έχοντας εμπνεύσει κινήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι βασικοί στόχοι της γιορτής στην Κρήνη είναι:

–Η διάσωση και διάδοση των τοπικών ποικιλιών.

–Η ενίσχυση της ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση χρήματος.

–Μια ξεχωριστή συνάντηση που ενώνει παράδοση, αλληλεγγύη και περιβαλλοντική ευαισθησία.