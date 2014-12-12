Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν την Πέμπτη 28 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας, στο πλαίσιο επαφών ενόψει της ΔΕΘ.

Οι δύο πολιτικοί συμμετείχαν σε συναντήσεις με βουλευτές και παραγωγικούς φορείς της πόλης, ενώ έδωσαν το παρών σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων».



Κατά την παρουσίαση επισημάνθηκαν τα έργα που αλλάζουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η επέκταση του Μετρό, η αναβάθμιση του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου και οι νέες οδικές συνδέσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αναπτυξιακή πορεία, με πρωτογενή πλεονάσματα που επιτρέπουν μειώσεις φόρων και στήριξη της μεσαίας τάξης. Στάθηκε επίσης στη μείωση της ανεργίας και την αύξηση των μισθών, υπογραμμίζοντας ότι αποτελούν καρπό της κυβερνητικής πολιτικής.

Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία μπαίνουν, όπως σημειώθηκε, στο επίκεντρο ενός ευρύτερου σχεδίου υποδομών, επενδύσεων και κοινωνικής πολιτικής που βελτιώνει την καθημερινότητα και ανοίγει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της χώρας.