Για δεύτερη φορά στον ίδιο χρόνο ο Δήμος Τρικκαίων στηρίζει έμπρακτα τη φιλοζωία, υλοποιώντας πρόγραμμα δωρεάν ηλεκτρονικής σήμανσης και στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς και ποιμενικών σκύλων. Το πρόγραμμα φορά δεσποζόμενα ζώα από πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένες ομάδες (ΑμεΑ, τρίτεκνοι, με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κ.α.).

Βάσει του σχετικού νόμου 4830/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων ενέκρινε την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο θα υλοποιήσει το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων.

Μάλιστα, έχει αποσταλεί και σχετική επιστολή στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να ενημερώσουν κτηνοτρόφους, για να μετάσχουν στο πρόγραμμα.

Οι σχετικές αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται το διάστημα 1 – 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Η πρώτη φάση είχε υλοποιηθεί τον περασμένο Μάρτιο.