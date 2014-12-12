Με συντονισμένες κινήσεις η Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων προχώρησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα που "μπούκαρε" στα εκδοτήρια εισιτηρίων του Αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων και αφαίρεσε χρηματικό ποσό 1.000 ευρώ, όπως επίσης και εισιτήρια.

H ανακοίνωση:

Συνελήφθη, χθες (27-08-2025) το μεσημέρι στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απάτη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, ο δράστης, χθες τις πρώτες πρωινές ώρες στα Τρίκαλα, εισήλθε σε εκδοτήριο εισιτηρίων αστικού ΚΤΕΛ της πόλης και αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ και εισιτήρια.

Επιπλέον, όπως εξακριβώθηκε, προχθές (26-08-2025) το βράδυ, εξαπάτησε υπεύθυνο πρακτορείου ΟΠΑΠ της πόλης, πείθοντάς τον να στοιχηματίσει το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ σε διαδικτυακό παιχνίδι, χωρίς να του καταβάλει το αντίτιμο.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν η πλειονότητα των αφαιρεθέντων εισιτηρίων καθώς και το χρηματικό ποσό των -594,30- ευρώ, τα οποία και αποδόθηκαν σε υπεύθυνο του αστικού ΚΤΕΛ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.