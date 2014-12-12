Στη Φαρκαδόνα τη Δευτέρα η Σοφία Ζαχαράκη – Θα εγκαινιάσει το Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ
Φαρκαδόνα | 13 Σεπ 2025, 11:10
Tα Τρίκαλα θα επισκεφτεί την προσεχή Δευτέρα η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού κα Σοφία Ζαχαράκη.
Η υπουργός θα βρεθεί στην περιοχή μας μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, προκειμένου να εγκαινιάσει το Γυμνάσιο και το ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας, τα οποία είναι δύο από τα σχολεία που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και πλέον έχουν αποκατασταθεί πλήρως, χάρη στη γενναιόδωρη οικονομική στήριξη της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
Η έλευσή της έχει προγραμματιστεί για τις 12 το μεσημέρι.
