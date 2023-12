Σε ακόμη ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αυτή τη φορά για την καταπολέμηση των αποκλεισμών στην τεχνολογία εντάχθηκε ο Δήμος Τρικκαίων διά της e-trikala, της αναπτυξιακής του εταιρείας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «TechDiversity – Diversity and Inclusion in Knowledge-based Digital and Tech Ecosystems», που υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος εδαφικής συνεργασίας URBACT IV. Στο πρόγραμμα η e-Trikala συμμετέχει ως Συντονιστής εταίρος. Στόχος του δικτύου είναι η ενίσχυση της διαφορετικότητας σε ψηφιακά και τεχνολογικά οικοσυστήματα μικρομεσαίων ευρωπαϊκών πόλεων.

Η πρώτη διακρατική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2023 στον Κόμβο Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας «GiSeMi HUB» της e-trikala ΑΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των πόλεων του δικτύου και συγκεκριμένα του Amarante (Πορτογαλία), της Bielsko Biala (Πολωνία), της Λάρνακας (Κύπρος), του Arezzo (Ιταλία), του Βουκουρεστίου (Ρουμανία), της Idrija (Σλοβενία) καθώς και εκπρόσωποι του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης τα μέλη του δικτύου, καθοδηγούμενα από τον του Επικεφαλής Εμπειρογνώμονα, είχαν τη δυνατότητα μέσω εκπαιδευτικών εργαλείων και τεχνικών του προγράμματος URBACT, να συνεργαστούν για τις τοπικές προκλήσεις, τις καλές πρακτικές και τις ανάγκες των πόλεων να εναρμονιστούν με τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στην εξέλιξή τους όσο και την ανάγκη ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των ψηφιακών λύσεων να βασίζονται στη συμπερίληψη και στην ισότητα.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία μέσα από τις επισκέψεις εργασίας που έλαβαν χώρα να γνωρίσουν την τοπική αναπτυξιακή στρατηγική σύμφωνα με την οποία η πόλη των Τρικάλων στοχεύει να μετασχηματιστεί σε μια έξυπνη, αυτάρκη και ανθεκτική πόλη.

Από το γραφείο Τύπου