Την πόρτα του εισαγγελέα, στην Αθήνα, πέρασε σήμερα ο νεαρός τραγουδιστής Γιάννης Μάλαμας, κάτοικος Τρικάλων, γιος του Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος κατηγορείται για επίθεση σε αστυνομικούς.

Ο 20χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής, λίγο μετά τις 5:30, μετά από επεισόδιο στην πλατεία Μοναστηρακίου στην Αθήνα που είχε μαζί με έναν φίλο κατά ενός οδηγού ταξί, τον οποίο φέρονται να εξύβρισαν και να χτύπησαν το όχημά του.

Αστυνομικοί που περιπολούσαν στο σημείο, πλησίασαν τους δύο νεαρούς για να τους ελέγχους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο Γιάννης Μάλαμας αντιστάθηκε, έβρισε, απείλησε και επιτέθηκε κατά των αστυνομικών. «Όταν βγω έξω, θα δείτε τι θα πάθετε. Θα σας πετύχω εκτός υπηρεσίας και θα τα πούμε», φέρεται να τους είπε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 20χρονος ήταν εκτός ελέγχου και πως χτύπησε ακόμα και με το κεφάλι – με δύο κουτουλιές – αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε για πρώτες βοήθειες και εξετάσεις στο 401 ΓΣΝΑ.

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας παρέμεινε κρατούμενος στο ΑΤ Ακροπόλεως και σήμερα μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα.

«Το σημαντικότερο είναι οι δύο κουτουλιές που έριξε στον αστυνομικό, ο οποίος διακομίστηκε στο 401. Ευτυχώς ο άνθρωπος δεν έχει κάτι χειρότερο γιατί από μια κουτουλιά μπορεί να πάθεις σοβαρή ζημιά στον εγκέφαλο», δήλωσε ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

