Μετά τη σημαντική άνοδο του περασμένου Ιουλίου, οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά πάτησαν «φρένο» τον Αύγουστο, σημειώνοντας αύξηση μόλις 0,5% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα ταξινομήθηκαν 8.192 καινούργια επιβατικά ΙΧ, όταν ο Αύγουστος του 2024 είχε «κλείσει» με 8.149 οχήματα.

Σε επίπεδο 8μήνου, η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων κινείται σε ελαφρώς καλύτερους ρυθμούς συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, με 99.960 ταξινομήσεις έναντι 99.387 και αύξηση της τάξης του 1,7%.

Στη Θεσσαλία τον Αύγουστο οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων ανήλθαν σε 220 έναντι 235 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στην επίδοση του Αυγούστου η Τoyota ξεχώρισε ταξινομώντας 31 αυτοκίνητα (14,1%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Citroen με 29 ταξινομήσεις (13,2%) και η Suzuki με 20 ταξινομήσεις (9,1%)

Τ.Π. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από 4troxoi.gr)