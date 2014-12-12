Η κυβέρνηση εισέρχεται στη νέα φάση της στεγαστικής πολιτικής με το «Σπίτι μου 3», ένα πρόγραμμα ύψους 1 δισ. ευρώ που στοχεύει να στηρίξει με επιδοτούμενα δάνεια 10.000 νοικοκυριά. Το σχέδιο τίθεται σε ισχύ στα μέσα του 2026 και υπόσχεται ευρύτερη πρόσβαση στην πρώτη κατοικία για νέους, ζευγάρια και οικογένειες, όπως αναφέρει το newmoney.gr

Νέοι όροι συμμετοχής

Αυξημένα εισοδηματικά όρια: από 16.000 σε 20.000–22.000 € για να καλύψει ευρύτερο φάσμα μεσαίων εισοδημάτων.

Παρατείνεται το ηλικιακό όριο: από ηλικίες έως 39 σε έως 44–45 ετών.

Ανώτατη αξία κατοικίας: αυξάνεται από 150.000 σε 180.000–200.000 €, προσαρμοσμένο στην τρέχουσα αγορά.

Στο "Σπίτι μου 2", ένα άτομο 40 ετών με εισόδημα 19.000 € και ενδιαφέρον για ακίνητο 175.000 € αποκλειόταν. Τώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς εισοδηματικά, ηλικιακά και αξιακά πληροί τα κριτήρια.

Τι αλλάζει

Μεγαλύτερη ευελιξία στους όρους (ηλικία, εισόδημα, αξία ακινήτου).

Προτεραιότητα σε πρώτες κατοικίες για νέα νοικοκυριά.

Το 50% του δανείου καλύπτεται από συμμετοχή τραπεζών.

Προνομιακά (επιδοτούμενα ή άτοκα) επιτόκια για ευάλωτες ομάδες.

Χρονοδιάγραμμα και ωφελούμενοι

Η επίσημη ανακοίνωση αναμένεται το φθινόπωρο, με έναρξη μέσα στο 2026.

Ωφελούνται:

Νέοι χωρίς οικονομική δυνατότητα για ενοίκιο ή αγορά.

Οικογένειες με χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα.

Πρώην αποκλεισμένοι από το «Σπίτι μου 2».

Οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν πάνω από 40% πενταετία, ενώ τα ενοίκια πιέζουν τους προϋπολογισμούς. Το «Σπίτι μου 3» λειτουργεί ως «γέφυρα» προς την ιδιοκατοίκηση, προσφέροντας ανάσα μέσω χαμηλότοκων δανείων με πιο ρεαλιστικούς όρους.