Πράσινο φως σε στεγαστικά δάνεια ύψους 1,145 δισ. ευρώ έχει δώσει μέχρι σήμερα το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», ανοίγοντας τον δρόμο σε 9.540 νέους δικαιούχους να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.

Πρόκειται για ένα από τα πιο φιλόδοξα στεγαστικά προγράμματα των τελευταίων ετών, που ήδη έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στην αγορά ακινήτων, διοχετεύοντας σημαντική ρευστότητα και προσφέροντας κοινωνική στήριξη σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, εκτιμά ότι το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, αν και οι πόροι είναι διαθέσιμοι μέχρι το 2026.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit.gr, η Αττική συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος, καθώς το 38% των εγκρίσεων, δηλαδή 3.664 δάνεια, κατευθύνθηκαν σε δικαιούχους της πρωτεύουσας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία με 2.265 εγκρίσεις, γεγονός που αποτυπώνει και το υψηλό ενδιαφέρον στη Θεσσαλονίκη. Ακολουθούν η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 707 εγκρίσεις, η Θεσσαλία με 678, η Δυτική Ελλάδα με 535 και η Ήπειρος με 348.

Στις υπόλοιπες περιφέρειες τα ποσά είναι χαμηλότερα, με την Πελοπόννησο να καταγράφει 322 εγκρίσεις, τη Δυτική Μακεδονία 280, τη Στερεά Ελλάδα 277 και την Κρήτη 214. Στα νησιά, οι εγκρίσεις είναι πιο περιορισμένες, με το Νότιο Αιγαίο να μετρά 106, το Βόρειο Αιγαίο 82 και τα Ιόνια Νησιά 62.

Συνολικά, το ποσοστό απορρόφησης του προϋπολογισμού ανέρχεται σήμερα στο 59,53%. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί και η ηλικιακή κατανομή των δικαιούχων. Η ανάλυση της ηλικιακής κατανομής δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιούχων ανήκει στην ομάδα των 40-45 ετών, που συγκεντρώνει το 23,34% των εγκρίσεων, ενώ ακολουθεί η κατηγορία των 45-50 ετών με 18,89%.

Σημαντικά ποσοστά καταγράφονται, επίσης, στις ηλικίες 37-40 ετών με 14,72%, ενώ οι νεότερες ηλικιακές ομάδες εμφανίζουν χαμηλότερη συμμετοχή. Η ηλικιακή ομάδα 34-37 ετών συγκεντρώνει το 13,21% των εγκρίσεων, ενώ η ομάδα 31-34 ετών το 13,12% και η ομάδα 28-31 ετών το 10,97%. Επιπλέον, άτομα ηλικίας 25-28 ετών έχουν το 5,36% των εγκρίσεων, άτομα άνω των 50 ετών το 0,37% και άτομα ηλικίας από 0 έως 25 ετών το 0,02%.

Σε ό,τι αφορά την οικογενειακή κατάσταση, το 58,35% των δανείων αφορά έγγαμους ή άτομα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το 34,34% απευθύνεται σε άγαμους, ενώ μόλις το 7,31% σε μονογονεϊκές οικογένειες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το μεγαλύτερο μέρος των δανείων, σε ποσοστό 27,95%, κυμαίνεται μεταξύ 150.000 και 190.000 ευρώ. Ακολουθούν οι εγκρίσεις για ποσά από 90.000 έως 120.000 ευρώ με ποσοστό 26,55% και από 120.000 έως 150.000 ευρώ με 23,50%. Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν και το προφίλ των ακινήτων που αποκτώνται μέσω του προγράμματος.

Η μέση εμπορική αξία κυμαίνεται περίπου στις 150.000 ευρώ, το μέσο εμβαδόν φτάνει τα 88 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η μέση χρονολογία κατασκευής είναι το 1982, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι νέοι ιδιοκτήτες στρέφονται σε παλαιότερα διαμερίσματα τα οποία στη συνέχεια ανακαινίζονται ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εισοδηματική εικόνα των δικαιούχων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, το 58,3% των δανείων αφορά άτομα με δηλωθέν εισόδημα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, ενώ το 29,29% αντιστοιχεί σε εισοδήματα μεταξύ 24.000 και 36.000 ευρώ. Μικρότερο είναι το ποσοστό για όσους δηλώνουν έως 12.000 ευρώ, το οποίο φτάνει το 10,23%, ενώ τα υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα καλύπτουν μόλις το 2,18% του συνόλου.

