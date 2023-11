Τον Σλοβένο Δήμαρχο της πόλης Ιντρίτζα (Idrija) k. Tomaz Vencelj υποδέχθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς.

Αφορμή της επίσκεψη, η παρουσία του Σλοβένου Δημάρχου στα Τρίκαλα, με αφορμή την πρώτη συνάντηση των εταίρων του Δίκτυο Προγραμματισμού Δράσεων «TechDiversity: Diversity and Inclusion in Knowledge-based Digital and Tech Ecosystems» του Προγράμματος URBACT IV, που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν (27/11/2023) στον κόμβο καινοτομίας Gisemi hub της e-trikala ΑΕ.

Το συγκεκριμένο Δίκτυο TechDiversity, όπου η δημοτική εταιρεία e-trikala είναι Συντονιστής Εταίρος, επιδιώκει να μειώσει την απουσία διαφορετικών κοινωνικών ομάδων από τους κλάδους της τεχνολογίας και της ψηφιακής βιομηχανίας.

Ουσιαστικά, μέσω δύο δράσεων, της Tech Talent και της Tech Entrepreneurship, το Δίκτυο επενδύει στη γνώση, στην εκπαίδευση και στη συνδρομή σε πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές λύσεις.

Στόχος του Δικτύου είναι ενίσχυση της διαφορετικότητας σε ψηφιακά και τεχνολογικά οικοσυστήματα μικρομεσαίων ευρωπαϊκών πόλεων.

Για τον λόγο αυτόν, ο κ. Σακκάς, κατά τον χαιρετισμό του στην έναρξη εργασιών του Δικτύου, στάθηκε σε δύο ζητήματα.

1. Στο παράδειγμα των Τρικάλων σε σχέση με την τεχνολογία, που «δεν φοβούνται να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις ή να κάνουν τα πράγματα διαφορετικά.

2. Την πλήρη αξιοποίηση πόρων της ΕΕ και εθνικών προγραμμάτων, σε πιλοτικό αρχικώς και συνολικό, στη συνέχεια, επίπεδα.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων τόνισε ακόμη ότι «το TechDiversity Network είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να κάνουμε όλοι μαζί ένα βήμα παραπέρα και να προχωρήσουμε στην κοινωνική καινοτομία».

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε η συνάντηση με τον κ. Vencelj και την υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Idrija, κ. Maja Majnik, επιδίδοντας δώρο ως ανάμνηση της επίσκεψής τους στα Τρίκαλα.

Στο δίκτυο συμμετέχουν επίσης οι ακόλουθοι φορείς: Municipality of Amarante (Πορτογαλία), Bielsko BialaRegional Development Agency (Πολωνία), Guía de Isora City Council (Ισπανία), Δήμος Λάρνακας (Κύπρος), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Municipality of Arezzo (Ιταλία), Bucharest District 6 Municipality(Ρουμανία) και Municipality of Idrija (Σλοβενία).

Η υλοποίηση του έργου «TechDiversity: Diversity and Inclusion in Knowledge-based Digital and Tech Ecosystems» του Προγράμματος URBACT IV ξεκίνησε την 1/6/2023 και θα ολοκληρωθεί στις 31/12/2025 με χρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

