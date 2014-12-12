Στην σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2027 για την πρώτη κατοικία σε 228 χωριά – οικισμούς των Τρικάλων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γραμματεας Π.Ε. Κώστας Σκρέκας, στον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Ζυγό.

Η μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των νέων και η στήριξη της ελληνικής οικογένειας, συνιστούν τον πυρήνα της πολιτικής των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται την ελληνική κοινωνία και δίνει πρακτικές λύσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, χωρίς να διακινδυνεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Κεντρικό μέτρο αποτελεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ για 228 χωριά των Τρικάλων, με τις οικογένειες που διαμένουν σε πρώτη κατοικία να ωφελούνται με μείωση 50% το 2026 και πλήρη κατάργηση το 2027. Η ρύθμιση αυτή επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνεται στην περιφέρεια και την προσπάθεια να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή στις τοπικές κοινότητες.

Το συνολικό πλαίσιο πολιτικών υπογραμμίζει την κατεύθυνση για μια ανάπτυξη που δεν αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά αγγίζει κάθε πολίτη, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη, τους νέους και τις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Δείτε τη λίστα με τα χωριά που εντάσσονται στο μέτρο σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία:

Γεωγραφικός κωδικός Οικισμός Πληθυσμός (απογραφή 2021) ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
2312601010102 Απόστολοι,οι 377 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601010103 Περδικορράχη,η 78 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601020101 Μεγαλοχώριον,το 1362 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601020201 Λόγγος,ο 303 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601020301 Πατουλιά,η 452 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601020401 Χρυσαυγή,η 334 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601030101 Βαλτινόν,το 572 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601030201 Δενδροχώριον,το 498 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601030202 Εξάλοφος,ο 131 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601030203 Ματσουκιώτικα,τα 120 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601030301 Κάτω Ελάτη,η 144 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601030302 Αμμουδιά,η 71 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601030303 Μέλιγος,ο 99 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601030401 Φωτάδα,η 307 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601040101 Πρίνος,ο 403 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601040102 Ανταλλάξιμα,τα 84 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601040201 Γενέσιον,το 282 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601040301 Γοργογύριον,το 423 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601040302 Δίλοφον,το 49 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601040401 Ξυλοπάροικον,το 229 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601040402 Κόρη,η 9 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601040501 Πρόδρομος,ο 410 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601050201 Αγία Κυριακή,η 283 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601050301 Γλίνος,ο 469 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601060101 Παλαιόπυργος,ο 762 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601060102 Κοκκόνα,η 10 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601060201 Αγρελιά,η 144 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601060301 Αρδάνιον,το 325 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601060401 Ζηλευτή,η 386 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601060601 Κρηνίτσα,η 540 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601060701 Λιόπρασον,το 96 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601060702 Λαγκαδιά,η 49 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601070101 Ρίζωμα,το 793 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601070201 Ελληνόκαστρον,το 82 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601070301 Πλάτανος,ο 515 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601070401 Ράξα,η 543 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601070402 Χαϊδεμένη,η 71 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601070501 Σπαθάδες,οι 171 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601070502 Άγιος Νικόλαος,ο 37 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601080101 Κεφαλόβρυσον,το 779 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601080201 Διαλεκτόν,το 582 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601080301 Διπόταμος,ο 176 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601080302 Ρόγκια,τα 198 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601080401 Μέγα Κεφαλόβρυσον,το 790 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601080501 Μεγάρχη,η 667 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601080502 Καλονέριον,το 148 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312601080503 Ουρανός,ο 36 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010102 Αγία Παρασκευή,η 75 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010103 Βιτουμάς,ο 126 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010201 Αύρα,η 299 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010202 Νέα Ζωή,η 79 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010301 Βλαχάβα,η 171 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010401 Διάβα,η 648 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010402 Κορομηλιά,η 0 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010501 Καστράκιον,το 1023 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010601 Κρύα Βρύση,η 117 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010602 Τριφύλλια,τα 50 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010701 Μεγάλη Κερασέα,η 82 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010702 Μουργκάνη,η 53 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010801 Ορθοβούνιον,το 66 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602010901 Σαρακήνα,η 335 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020101 Καλλιρρόη,η 54 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020201 Αγία Παρασκευή,η 27 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020301 Ανθούσα,η 11 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020401 Κατάφυτον,το 31 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020402 Μηλέα,η 12 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020501 Κρανέα,η 21 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020502 Δολιανά,τα 30 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020503 Κονάκια,τα 10 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020601 Πολυθέα,η 3 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020701 Στεφάνιον,το 0 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602020801 Χαλίκιον,το 19 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602030101 Βασιλική,η 1183 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602030102 Άγιοι Θεόδωροι,οι 30 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602030201 Θεόπετρα,η 516 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602030301 Περιστέρα,η 149 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602040101 Καστανέα,η 136 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602040102 Μηλότοπος,ο 14 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602040201 Αμάραντον,το 58 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602040301 Αμπελοχώριον,το 70 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602040401 Ελάφιον,το 177 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602040501 Καλομοίρα,η 170 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602040601 Ματονέριον,το 31 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050101 Κλεινόν,το 158 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050102 Αμπέλια,τα 110 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050103 Μπάσια,η 20 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050104 Χρύσινο,το 32 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050201 Αηδών,η 70 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050301 Γλυκομηλέα,η 156 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050401 Καλογριανή,η 84 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050501 Παλαιοχώριον,το 78 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602050601 Χρυσομηλέα,η 481 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602060101 Παναγία,η 187 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602060102 Κουτσούφλιανη,η 9 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602060201 Κορυδαλλός,ο 104 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602060301 Μαλακάσιον,το 134 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602060401 Πεύκη,η 67 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602060501 Τρυγών,η 110 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602060502 Ανάληψη,η 4 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070101 Κονισκός,ο 97 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070102 Καλοχώριον,το 88 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070201 Γερακάριον,το 85 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070301 Καλλιθέα,η 32 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070401 Λογγά,η 113 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070501 Μαυρέλιον,το 119 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070502 Αχελινάδα,η 73 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070601 Φλαμπουρέσιον,το 90 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070602 Αγία Τριάς,η 8 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602070701 Φωτεινόν,το 192 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080101 Ασπροκκλησιά,η 405 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080102 Κερασούλα,η 16 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080103 Ψήλωμα,το 58 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080201 Αγιόφυλλον,το 344 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080301 Αγναντιά,η 250 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080302 Σταγιάδες,οι 57 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080401 Αχλαδέα,η 66 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080402 Θεοτόκος,η 66 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080501 Γάβρος,ο 149 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080502 Άγιος Δημήτριος,ο 95 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080601 Κακοπλεύριον,το 125 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080602 Ξηρόκαμπος,ο 183 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080701 Οξύνεια,η 356 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080702 Μύκανη,η 8 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312602080801 Σκεπάριον,το 145 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010201 Άγιος Βησσαρίων,ο 538 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010301 Άγιος Προκόπιος,ο 69 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010401 Κοτρώνιον,το 278 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010402 Λογγιαί,αι 44 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010501 Κάτω Παλαιοκαρυά,η 69 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010502 Άνω Παλαιοκαρυά,η 16 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010503 Μέση Παλαιοκαρυά,η 21 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010601 Πετροχώριον,το 84 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010701 Ροποτόν,το 88 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010702 Άγιος Δημήτριος,ο 20 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010703 Άγιος Ιωάννης,ο 58 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010704 Λογγιές,οι 14 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010705 Παναγία,η 35 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010706 Πολυθέα,η 18 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603010707 Τσεκούρα,η 16 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020101 Ελάτη,η 360 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020102 Άγιος Γεώργιος,ο 11 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020103 Βλατανέοι,οι 0 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020104 Βλάχα,η 5 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020105 Λιπιότα,η 7 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020106 Ξυλοχώριον,το 12 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020201 Άγιος Νικόλαος,ο 17 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020301 Αθαμανία,η 26 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020401 Βροντερόν,το 65 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020501 Γαρδίκιον,το 82 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020502 Παλαιοχώριο,το 58 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020601 Δέση,η 29 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020602 Βακάριον,το 18 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020603 Φορτώσι,το 8 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020701 Δροσοχώριον,το 16 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020801 Καλόγηροι,οι 146 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603020901 Νεραϊδοχώρι,το 191 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603021001 Περτούλιον,το 100 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603021101 Πύρρα,η 48 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603030101 Λυγαριά,η 445 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603030201 Γόμφοι,οι 819 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603030301 Δροσερόν,το 384 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603030401 Μουριά,η 518 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603030501 Παλαιομονάστηρον,το 948 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603030601 Πηγή,η 986 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040101 Μυρόφυλλον,το 81 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040102 Άγιος Γεώργιος,ο 23 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040103 Γκολφάριον,το 36 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040104 Γλίστρα,η 19 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040105 Καραβδαίικα,τα 10 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040106 Μηλότοπος,ο 5 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040107 Μπουρνιάς,ο 32 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040108 Πύργος,ο 20 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603040109 Φτέρη,η 5 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603050101 Νεράιδα,η 25 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603050102 Λαφίνα,η 11 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603050201 Αρματολικόν,το 103 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603050202 Γράβος,ο 4 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603050203 Λεφαίικα,τα 0 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603050301 Κορυφή,η 61 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603050401 Παχτούριον,το 35 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603050402 Αετός,ο 7 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603060101 Φήκη,η 1136 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603060201 Ελευθεροχώριον,το 391 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603060301 Παραπόταμος,ο 154 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603060302 Βαλαμάνδριον,το 117 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603060303 Λιλή,η 134 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603060401 Πιάλεια,η 637 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603060501 Φιλύρα,η 327 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070101 Στουρναραίικα,τα 376 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070102 Άγιος Κωνσταντίνος,ο 15 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070103 Ισιώματα,τα 34 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070104 Καλλιθέα,η 44 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070105 Καρυές,οι 10 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070106 Καστανέα,η 8 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070107 Παλαιοχώρι,το 37 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070108 Ψάρρο,το 18 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070201 Βαθύρρευμα,το 52 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070301 Βαλκάνον,το 42 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070302 Ζωγραφαίικα,τα 7 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070303 Παναγιωταίικα,τα 9 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070401 Λιβαδοχώριον,το 14 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070501 Μεσοχώρα,η 157 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070502 Εξοχή,η 0 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070503 Σπίτια,τα 20 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070601 Μοσχόφυτον,το 25 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070602 Λεπτοκαρυά,η 4 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070603 Ορεινή,η 3 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070604 Πλατανάκια,τα 8 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070701 Νέα Πεύκη,η 41 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070801 Παράμερον,το 15 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070901 Πολυνέριον,το 47 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312603070902 Παναγία,η 21 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604010201 Αχλαδοχώριον,το 80 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604010301 Γριζάνον,το 1190 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604010401 Διάσελλον,το 230 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604010501 Ζάρκος,ο 956 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604010601 Κεραμίδιον,το 262 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604010701 Παναγίτσα,η 213 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604010801 Πηνειάς,η 239 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604020201 Γεωργανάδες,οι 312 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604020301 Κλοκοτός,ο 435 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604020401 Κρήνη,η 634 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604020501 Πετρωτόν,το 686 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604030101 Ταξιάρχαι,οι 750 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604030201 Νομή,η 315 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604030301 Πετρόπορος,ο 371 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604030401 Σερβωτά,τα 396 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
2312604030501 Φανερωμένη,η 336 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ