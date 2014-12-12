Σκρέκας: “Στήριξη στις οικογένειες με πρώτη κατοικία στην ύπαιθρο ” – Σε ποιες κοινότητες καταργείται ο ΕΝΦΙΑ
Ειδήσεις | 09 Σεπ 2025, 14:52
Στην σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ μέχρι το 2027 για την πρώτη κατοικία σε 228 χωριά – οικισμούς των Τρικάλων, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γραμματεας Π.Ε. Κώστας Σκρέκας, στον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Ζυγό.
Η μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των νέων και η στήριξη της ελληνικής οικογένειας, συνιστούν τον πυρήνα της πολιτικής των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύοντας ότι η κυβέρνηση αφουγκράζεται την ελληνική κοινωνία και δίνει πρακτικές λύσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, χωρίς να διακινδυνεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Κεντρικό μέτρο αποτελεί η μείωση του ΕΝΦΙΑ για 228 χωριά των Τρικάλων, με τις οικογένειες που διαμένουν σε πρώτη κατοικία να ωφελούνται με μείωση 50% το 2026 και πλήρη κατάργηση το 2027. Η ρύθμιση αυτή επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που δίνεται στην περιφέρεια και την προσπάθεια να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή στις τοπικές κοινότητες.
Δείτε τη λίστα με τα χωριά που εντάσσονται στο μέτρο σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία:
|Γεωγραφικός κωδικός
|Οικισμός
|Πληθυσμός (απογραφή 2021)
|ΔΗΜΟΣ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
|2312601010102
|Απόστολοι,οι
|377
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601010103
|Περδικορράχη,η
|78
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601020101
|Μεγαλοχώριον,το
|1362
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601020201
|Λόγγος,ο
|303
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601020301
|Πατουλιά,η
|452
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601020401
|Χρυσαυγή,η
|334
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030101
|Βαλτινόν,το
|572
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030201
|Δενδροχώριον,το
|498
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030202
|Εξάλοφος,ο
|131
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030203
|Ματσουκιώτικα,τα
|120
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030301
|Κάτω Ελάτη,η
|144
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030302
|Αμμουδιά,η
|71
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030303
|Μέλιγος,ο
|99
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601030401
|Φωτάδα,η
|307
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040101
|Πρίνος,ο
|403
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040102
|Ανταλλάξιμα,τα
|84
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040201
|Γενέσιον,το
|282
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040301
|Γοργογύριον,το
|423
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040302
|Δίλοφον,το
|49
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040401
|Ξυλοπάροικον,το
|229
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040402
|Κόρη,η
|9
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601040501
|Πρόδρομος,ο
|410
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601050201
|Αγία Κυριακή,η
|283
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601050301
|Γλίνος,ο
|469
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060101
|Παλαιόπυργος,ο
|762
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060102
|Κοκκόνα,η
|10
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060201
|Αγρελιά,η
|144
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060301
|Αρδάνιον,το
|325
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060401
|Ζηλευτή,η
|386
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060601
|Κρηνίτσα,η
|540
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060701
|Λιόπρασον,το
|96
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601060702
|Λαγκαδιά,η
|49
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070101
|Ρίζωμα,το
|793
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070201
|Ελληνόκαστρον,το
|82
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070301
|Πλάτανος,ο
|515
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070401
|Ράξα,η
|543
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070402
|Χαϊδεμένη,η
|71
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070501
|Σπαθάδες,οι
|171
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601070502
|Άγιος Νικόλαος,ο
|37
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080101
|Κεφαλόβρυσον,το
|779
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080201
|Διαλεκτόν,το
|582
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080301
|Διπόταμος,ο
|176
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080302
|Ρόγκια,τα
|198
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080401
|Μέγα Κεφαλόβρυσον,το
|790
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080501
|Μεγάρχη,η
|667
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080502
|Καλονέριον,το
|148
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312601080503
|Ουρανός,ο
|36
|ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010102
|Αγία Παρασκευή,η
|75
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010103
|Βιτουμάς,ο
|126
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010201
|Αύρα,η
|299
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010202
|Νέα Ζωή,η
|79
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010301
|Βλαχάβα,η
|171
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010401
|Διάβα,η
|648
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010402
|Κορομηλιά,η
|0
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010501
|Καστράκιον,το
|1023
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010601
|Κρύα Βρύση,η
|117
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010602
|Τριφύλλια,τα
|50
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010701
|Μεγάλη Κερασέα,η
|82
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010702
|Μουργκάνη,η
|53
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010801
|Ορθοβούνιον,το
|66
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602010901
|Σαρακήνα,η
|335
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020101
|Καλλιρρόη,η
|54
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020201
|Αγία Παρασκευή,η
|27
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020301
|Ανθούσα,η
|11
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020401
|Κατάφυτον,το
|31
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020402
|Μηλέα,η
|12
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020501
|Κρανέα,η
|21
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020502
|Δολιανά,τα
|30
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020503
|Κονάκια,τα
|10
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020601
|Πολυθέα,η
|3
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020701
|Στεφάνιον,το
|0
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602020801
|Χαλίκιον,το
|19
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602030101
|Βασιλική,η
|1183
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602030102
|Άγιοι Θεόδωροι,οι
|30
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602030201
|Θεόπετρα,η
|516
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602030301
|Περιστέρα,η
|149
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040101
|Καστανέα,η
|136
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040102
|Μηλότοπος,ο
|14
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040201
|Αμάραντον,το
|58
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040301
|Αμπελοχώριον,το
|70
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040401
|Ελάφιον,το
|177
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040501
|Καλομοίρα,η
|170
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602040601
|Ματονέριον,το
|31
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050101
|Κλεινόν,το
|158
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050102
|Αμπέλια,τα
|110
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050103
|Μπάσια,η
|20
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050104
|Χρύσινο,το
|32
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050201
|Αηδών,η
|70
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050301
|Γλυκομηλέα,η
|156
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050401
|Καλογριανή,η
|84
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050501
|Παλαιοχώριον,το
|78
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602050601
|Χρυσομηλέα,η
|481
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060101
|Παναγία,η
|187
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060102
|Κουτσούφλιανη,η
|9
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060201
|Κορυδαλλός,ο
|104
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060301
|Μαλακάσιον,το
|134
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060401
|Πεύκη,η
|67
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060501
|Τρυγών,η
|110
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602060502
|Ανάληψη,η
|4
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070101
|Κονισκός,ο
|97
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070102
|Καλοχώριον,το
|88
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070201
|Γερακάριον,το
|85
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070301
|Καλλιθέα,η
|32
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070401
|Λογγά,η
|113
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070501
|Μαυρέλιον,το
|119
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070502
|Αχελινάδα,η
|73
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070601
|Φλαμπουρέσιον,το
|90
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070602
|Αγία Τριάς,η
|8
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602070701
|Φωτεινόν,το
|192
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080101
|Ασπροκκλησιά,η
|405
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080102
|Κερασούλα,η
|16
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080103
|Ψήλωμα,το
|58
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080201
|Αγιόφυλλον,το
|344
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080301
|Αγναντιά,η
|250
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080302
|Σταγιάδες,οι
|57
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080401
|Αχλαδέα,η
|66
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080402
|Θεοτόκος,η
|66
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080501
|Γάβρος,ο
|149
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080502
|Άγιος Δημήτριος,ο
|95
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080601
|Κακοπλεύριον,το
|125
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080602
|Ξηρόκαμπος,ο
|183
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080701
|Οξύνεια,η
|356
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080702
|Μύκανη,η
|8
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312602080801
|Σκεπάριον,το
|145
|ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010201
|Άγιος Βησσαρίων,ο
|538
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010301
|Άγιος Προκόπιος,ο
|69
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010401
|Κοτρώνιον,το
|278
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010402
|Λογγιαί,αι
|44
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010501
|Κάτω Παλαιοκαρυά,η
|69
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010502
|Άνω Παλαιοκαρυά,η
|16
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010503
|Μέση Παλαιοκαρυά,η
|21
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010601
|Πετροχώριον,το
|84
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010701
|Ροποτόν,το
|88
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010702
|Άγιος Δημήτριος,ο
|20
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010703
|Άγιος Ιωάννης,ο
|58
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010704
|Λογγιές,οι
|14
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010705
|Παναγία,η
|35
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010706
|Πολυθέα,η
|18
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603010707
|Τσεκούρα,η
|16
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020101
|Ελάτη,η
|360
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020102
|Άγιος Γεώργιος,ο
|11
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020103
|Βλατανέοι,οι
|0
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020104
|Βλάχα,η
|5
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020105
|Λιπιότα,η
|7
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020106
|Ξυλοχώριον,το
|12
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020201
|Άγιος Νικόλαος,ο
|17
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020301
|Αθαμανία,η
|26
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020401
|Βροντερόν,το
|65
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020501
|Γαρδίκιον,το
|82
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020502
|Παλαιοχώριο,το
|58
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020601
|Δέση,η
|29
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020602
|Βακάριον,το
|18
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020603
|Φορτώσι,το
|8
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020701
|Δροσοχώριον,το
|16
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020801
|Καλόγηροι,οι
|146
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603020901
|Νεραϊδοχώρι,το
|191
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603021001
|Περτούλιον,το
|100
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603021101
|Πύρρα,η
|48
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030101
|Λυγαριά,η
|445
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030201
|Γόμφοι,οι
|819
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030301
|Δροσερόν,το
|384
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030401
|Μουριά,η
|518
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030501
|Παλαιομονάστηρον,το
|948
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603030601
|Πηγή,η
|986
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040101
|Μυρόφυλλον,το
|81
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040102
|Άγιος Γεώργιος,ο
|23
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040103
|Γκολφάριον,το
|36
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040104
|Γλίστρα,η
|19
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040105
|Καραβδαίικα,τα
|10
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040106
|Μηλότοπος,ο
|5
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040107
|Μπουρνιάς,ο
|32
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040108
|Πύργος,ο
|20
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603040109
|Φτέρη,η
|5
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050101
|Νεράιδα,η
|25
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050102
|Λαφίνα,η
|11
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050201
|Αρματολικόν,το
|103
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050202
|Γράβος,ο
|4
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050203
|Λεφαίικα,τα
|0
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050301
|Κορυφή,η
|61
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050401
|Παχτούριον,το
|35
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603050402
|Αετός,ο
|7
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060101
|Φήκη,η
|1136
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060201
|Ελευθεροχώριον,το
|391
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060301
|Παραπόταμος,ο
|154
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060302
|Βαλαμάνδριον,το
|117
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060303
|Λιλή,η
|134
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060401
|Πιάλεια,η
|637
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603060501
|Φιλύρα,η
|327
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070101
|Στουρναραίικα,τα
|376
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070102
|Άγιος Κωνσταντίνος,ο
|15
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070103
|Ισιώματα,τα
|34
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070104
|Καλλιθέα,η
|44
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070105
|Καρυές,οι
|10
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070106
|Καστανέα,η
|8
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070107
|Παλαιοχώρι,το
|37
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070108
|Ψάρρο,το
|18
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070201
|Βαθύρρευμα,το
|52
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070301
|Βαλκάνον,το
|42
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070302
|Ζωγραφαίικα,τα
|7
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070303
|Παναγιωταίικα,τα
|9
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070401
|Λιβαδοχώριον,το
|14
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070501
|Μεσοχώρα,η
|157
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070502
|Εξοχή,η
|0
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070503
|Σπίτια,τα
|20
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070601
|Μοσχόφυτον,το
|25
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070602
|Λεπτοκαρυά,η
|4
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070603
|Ορεινή,η
|3
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070604
|Πλατανάκια,τα
|8
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070701
|Νέα Πεύκη,η
|41
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070801
|Παράμερον,το
|15
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070901
|Πολυνέριον,το
|47
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312603070902
|Παναγία,η
|21
|ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010201
|Αχλαδοχώριον,το
|80
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010301
|Γριζάνον,το
|1190
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010401
|Διάσελλον,το
|230
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010501
|Ζάρκος,ο
|956
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010601
|Κεραμίδιον,το
|262
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010701
|Παναγίτσα,η
|213
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604010801
|Πηνειάς,η
|239
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604020201
|Γεωργανάδες,οι
|312
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604020301
|Κλοκοτός,ο
|435
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604020401
|Κρήνη,η
|634
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604020501
|Πετρωτόν,το
|686
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030101
|Ταξιάρχαι,οι
|750
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030201
|Νομή,η
|315
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030301
|Πετρόπορος,ο
|371
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030401
|Σερβωτά,τα
|396
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|2312604030501
|Φανερωμένη,η
|336
|ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
|ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ