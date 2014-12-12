Συνέντευξη στην εφημερίδα Real News παραχώρησε ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, αναφορικά με τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, τονίζοντας πως τα μέτρα στοχεύουν στη στήριξη των νέων, της οικογένειας και της μεσαίας τάξης.

Αναλυτικά η συνέντευξη που δημοσιεύτηκε.

Εκτιμάτε ότι η χθεσινή ομιλία και το πακέτο φοροελαφρύνσεων, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός, μπορεί να συμβάλλει στην πολιτική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας: Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα κρισιμότερα στοιχήματα του κυβερνώντος κόμματος για το επόμενο χρονικό διάστημα;

Ο στόχος των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι η δημοσκοπική ανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η στήριξη της Ελληνικής οικογένειας και της μεσαίας τάξης.

Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη φετινή ΔΕΘ, αποκάλυψε με τον πιο εύληπτο τρόπο, το αναπτυξιακό αποτύπωμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την ώρα που η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η Γερμανία διανύει τον τρίτο χρόνο στασιμότητας και παλεύει με τη ύφεση, η δεύτερη μεγαλύτερη της Γαλλίας παρουσιάζει έλλειμα που προσεγγίζει το 6%, η Ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό πολλαπλάσιο του μέσου όρου της Ευρώπης , παρουσιάζοντας βιώσιμο πλεόνασμα που δίνει τη δυνατότητα των μόνιμων μέτρων στήριξης του εισοδήματος των Ελλήνων.

Η δυνατότητα αυτή, κερδήθηκε με στρατηγική και συστηματική δουλειά, που αποκατέστησε την εμπιστοσύνη απέναντι στις διεθνείς αγορές, αύξησε τις επενδύσεις και τα έσοδα του κράτους, και μείωσε σημαντικά την ανεργία, δημιουργώντας 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτός ο συνδυασμός δημιούργησε τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο, ώστε η κυβέρνηση να μπορεί να προχωρά σε ουσιαστικές ελαφρύνσεις, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Η δυναμική των μέτρων που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός, συνιστά την πιο καθαρή απάντηση στο ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί πηγή σταθερότητας σε μια εποχή γεωπολιτικών αναταράξεων, τονίζοντας για ακόμα μία φορά την καθοριστική σημασία της έννοιας της πολιτικής σταθερότητας και της δυνατότητας μιας κυβέρνησης μονοκομματικής να προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του προγράμματός της. Έτσι, οι πολίτες βλέπουν χειροπιαστά αποτελέσματα στη ζωή τους, καθώς η κυβέρνηση δείχνει πως δεν περιορίζεται σε υποσχέσεις αλλά παραδίδει έργο.

Παρά το «γαλάζιο» προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, η ΝΔ βρίσκεται ακόμη μακριά από τον πήχη της αυτοδυναμίας. Θεωρείτε ότι το κόμμα σας μπορεί να βρει συνομιλητές στο πολιτικό σκηνικό και εάν ναι ποια κόμματα, ώστε να σχηματισθεί μία βιώσιμη κυβέρνηση την επομένη των εκλογών;

Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ιστορικά ότι στόχος της είναι η πολιτική σταθερότητα και η κυβερνησιμότητα της χώρας. Μια σταθερότητα που εξυπηρετεί όχι το ίδιο το κόμμα, αλλά την κοινωνία και την οικονομία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο με διεθνείς αναταράξεις. Το προβάδισμα που καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η πλειοψηφία των πολιτών εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία ως τον βασικό πυλώνα σταθερότητας. Άλλωστε, η ιστορία έχει δείξει ότι αδύναμες κυβερνήσεις, με χαμηλό βαθμό συνοχής και έλλειψη κοινού οράματος, δεν μπορούν να προσφέρουν ούτε σταθερότητα ούτε λύσεις. Λαμβάνοντας υπόψιν το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και την παγκόσμια οικονομική ρευστότητα, η Ελλάδα έχει ανάγκη, περισσότερο από ποτέ, μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση που μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προσφέρει.

Προχθές ο Αλέξης Τσίπρας, περιέγραψε το δικό του όραμα για το αύριο του τόπου μέσω του Συνεδρίου του Economist στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που κυβερνητικά στελέχη κλιμακώνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα τις επιθέσεις τους κατά του πρώην πρωθυπουργού; Σας ανησυχεί η προοπτική δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα; Τον θεωρείτε εύκολο αντίπαλο εν όψει των επερχόμενων εκλογών;

Η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, δε μας προκαλεί καμία ανησυχία. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει κριθεί στο παρελθόν από τους πολίτες και σήμερα επιχειρεί να πείσει ότι επί των ημερών του περνούσαν καλύτερα, ενώ ο ελληνικός λαός έχει ζήσει στο πετσί του τι σημαίνει διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τι σημαίνει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στην πράξη. Δεν τίθεται, λοιπόν, θέμα να μας ανησυχεί η πιθανότητα ίδρυσης νέου κόμματος από τον ίδιο. Η κοινωνία έχει πια μνήμη και μπορεί να συγκρίνει. Ξέρει ότι η σημερινή κυβέρνηση, παρά τις δυσκολίες, στηρίζει το εισόδημα, μειώνει φόρους, φέρνει επενδύσεις και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Ξέρει επίσης τι σημαίνει να εκμεταλλεύεται κάποιος μία πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα, οδηγώντας τη σε capital controls, αχρείαστα μνημόνια, υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης κ.α., όπως έγινε με τις επιλογές του κ. Τσίπρα. Επένδυσε πολύ στον λαϊκισμό, στο να συναρπάσει ένα μέρος του κόσμου με ανέξοδες υποσχέσεις. Αυτά τα έχει γράψει η ιστορία. Επομένως, η επανεμφάνισή του δεν αλλάζει τους πολιτικούς συσχετισμούς, απλώς υπενθυμίζει σε όλους τι πρέπει να αποφύγουμε και ποιό ήταν το κόστος του “Έργα και Ημέραι” του Αλέξη Τσίπρα.

Έχετε καταλήξει στο χρονοδιάγραμμα των επόμενων κρίσιμων κομματικών οροσήμων; Πότε θα πραγματοποιηθεί το εκλογικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας;

Αυτή τη στιγμή η προσοχή μας είναι στραμμένη στις εσωκομματικές εκλογές της 23ης Νοεμβρίου, που αποτελούν το πρώτο κρίσιμο ορόσημο για την οργανωτική μας ανανέωση και την ενίσχυση της συμμετοχής της βάσης. Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή τους, θα ανακοινωθεί και το χρονοδιάγραμμα για το εκλογικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με το οποίο θα δώσουμε τον πολιτικό τόνο της επόμενης περιόδου, καθορίζοντας με σαφήνεια τις προτεραιότητες του κόμματος για την επόμενη διετία.

Γιατί θέλουμε το κόμμα μας να έχει ακόμα πιο ενεργό ρόλο. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των κοινωνικών δικτύων, των πολλαπλών προκλήσεων, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έχει και άποψη και θέση και ρόλο. Γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, ώστε η Νέα Δημοκρατία να πορευθεί στη νέα εποχή, για να στείλουμε το μήνυμά μας παντού, όπως αρμόζει στην ιστορία της αλλά και στις απαιτήσεις των καιρών. Μαζί με τους πολίτες και με πολιτικές που έχουν ως κοινή συνισταμένη την πρόοδο της πατρίδας μας.