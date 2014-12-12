Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στο Open, σχολίασε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ξεκαθαρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ασχολείται με τον Αλέξη Τσίπρα και καλώντας τον ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσει τη στάση του. Όπως σημείωσε, «με λαϊκίστικες και συκοφαντικές κορώνες κανείς δεν πάει μπροστά».

Απαντώντας στην κριτική ότι τα μέτρα στερούνται οράματος, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, φέρνοντας ως παράδειγμα τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων που από 3 δισ. το 2019 έφτασαν τα 10 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα θετικό ισοζύγιο για πρώτη φορά. Αναγνώρισε ότι οι τιμές στο ράφι επηρεάζονται από τις διεθνείς αγορές, ωστόσο υπογράμμισε ότι η παραγωγική βάση ενισχύεται σταθερά.

Όσον αφορά τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ, χαρακτήρισε τα μέτρα στοχευμένα και δίκαια, αφού ωφελούνται περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες. Η αντιπολίτευση, είπε, πρέπει να αποφασίσει αν θα τα χαρακτηρίζει «ψίχουλα» ή «εξαγορά ψήφων», γιατί «και τα δύο μαζί δεν γίνεται». Στάθηκε ιδιαίτερα στη φορολογική μεταρρύθμιση που μειώνει σταθερά τη φορολόγηση φυσικών προσώπων, επαγγελματιών, νέων επιστημόνων και συνταξιούχων. Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι κάθε μελλοντική αύξηση εισοδήματος θα αποδίδει περισσότερο καθαρό όφελος στους πολίτες, καθώς ο φόρος που θα πλήρωναν θα είναι μικρότερος.

Παράλληλα, ο κ. Σκρέκας απάντησε στις συζητήσεις για τον ΦΠΑ, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας που καθορίζει πώς κατηγοριοποιούνται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες. Όπως είπε, δεν υπάρχει θέμα μηδενισμού του ΦΠΑ, ενώ τα καύσιμα υποχρεωτικά εντάσσονται σε υψηλή κατηγορία. «Όλα τα υπόλοιπα είναι fake news», τόνισε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και στην Ισπανία οι μειώσεις που εφαρμόστηκαν επανήλθαν στα προηγούμενα υψηλότερα επίπεδα.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επέλεξε μια πρόσκαιρη «θεαματική» πολιτική, αλλά μια μεταρρύθμιση ουσίας που ενισχύει διαρκώς τα εισοδήματα και προσφέρει σταθερή προοπτική για την ελληνική οικονομία.