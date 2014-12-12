Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στη φιλανθρωπική εκδήλωση, που διοργάνωσε η Γραμματεία Δικαιωμάτων του Παιδιού της Νέας Δημοκρατίας, με σκοπό την εκπλήρωση της ευχής του μικρού Ραφαήλ.

«Εύχομαι να πάω στη Legoland, στη Γερμανία, Ραφαήλ, 10 ετών, μυελοβλάστωμα»

Ο Ραφαήλ είναι ένα εξαιρετικά έξυπνο, ευγενικό και θαρραλέο παιδί, με αγάπη για τα μαθηματικά και τα παιχνίδια ερωτήσεων. Λατρεύει την οικογένειά του και τα δίδυμα αδέλφια του, ενώ διαθέτει μια εντυπωσιακή συλλογή Lego που φυλάσσει προσεκτικά. Η ευχή του, είναι το όνειρο που θα του προσφέρει δύναμη και χαρά στη δύσκολη μάχη που δίνει.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Περιστέρι με την παρουσία πλήθους πολιτών και φίλων του Make-A-Wish, απέδειξε τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας. Με τις προσφορές και τη συμμετοχή όλων, συγκεντρώθηκε το απαραίτητο ποσό για να γίνει η ευχή του Ραφαήλ πραγματικότητα και να χαρίσει σε εκείνον και την οικογένειά του μία αξέχαστη εμπειρία χαράς και ελπίδας.

Ο κ. Σκρέκας συνεχάρη θερμά τη Γραμματέα Δικαιωμάτων του Παιδιού, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τον Οργανισμό Make-A-Wish Ελλάδος για την άρτια διοργάνωση και τη συγκινητική πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας, πως «Μαζί μπορούμε να δίνουμε δύναμη, αισιοδοξία και στήριξη στα παιδιά που δίνουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.»