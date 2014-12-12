Με σαφείς θέσεις για όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας εμφανίστηκε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή “Αταίριαστοι”, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας. Μίλησε για την τραγωδία των Τεμπών, την ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, αλλά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα.

Σχετικά με τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για το αίτημα για εκταφή από γονέα θύματος στα Τέμπη, ανέφερε πως «είναι απόλυτο δικαίωμα ενός πατέρα, ο οποίος έζησε την απόλυτη τραγωδία και το τεράστιο δράμα να χάνει το παιδί του στην τραγωδία των Τεμπών, να ζητάει ενέργειες οι οποίες πιστεύει ότι θα δώσουν στοιχεία για την διαλεύκανση της υπόθεσης». Υπογράμμισε, επίσης, ότι το θέμα ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι «οι πολιτικοί δεν πρέπει να κρίνουν ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές».

Για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Σκρέκας σημείωσε ότι πρόκειται για κίνηση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, που αναγνωρίζει αφενός τον ρόλο της ΝΔ ως τη μόνη δύναμη ικανή να δώσει πρακτικές λύσεις στα προβλήματα της χώρας, και αφετέρου τις διαχρονικές αξίες της παράταξης. «Με ανοιχτή αγκαλιά υποδεχόμαστε κάθε σοβαρό πολιτικό που πιστεύει ότι η ΝΔ παλεύει για ουσιαστικές λύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις και τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, τόνισε ότι το θετικό αποτύπωμα θα γίνει ακόμη πιο αισθητό όταν τα μέτρα εφαρμοστούν και οι πολίτες δουν το πραγματικό όφελος στην τσέπη τους. «Είναι πραγματικότητα ότι τα μέτρα αυτά δίνουν μια ανάσα, προφανώς δεν είναι η απόλυτη στο πρόβλημα της ακρίβειας» είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να δημιουργήσει μια οικονομία που υπεραποδίδει και επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες με καλύτερους μισθούς και υψηλότερο καθαρό εισόδημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβεβαιώνοντας ότι οι πληρωμές προς τους αγρότες δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο και ότι ήδη έχουν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας 24 εκατομμυρίων ευρώ από όσους έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις. «Ο έλεγχος συνεχίζεται, δεν θα τη γλιτώσει κανένας – είναι χρέος μας να λύσουμε αυτό το πρόβλημα εδώ και τώρα», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «διαχρονική παθογένεια που δεν τιμά τη χώρα».