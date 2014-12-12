Μιλώντας σήμερα στη Λέσχη 97,6 γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας αναφέρθηκε και στο δημοσίευμα αθηναϊκού σάιτ που εμπλέκει τον τρικαλινό βουλευτή Θανάση Λιούτα σε πάρτι επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ:

« Όλα αυτά που γράφτηκαν δεν αποδεικνύονται, και γι αυτό κανείς δεν έδωσε και συνέχεια ούτε καν από την αντιπολίτευση. Είναι θέμα του ιδίου του συναδέλφου να απαντήσει όπως απάντησε με την εξώδικη επιστολή του, και εξηγεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι ευκαιρία να καθαρίσουμε το απόστημα και δεν πρέπει να καταλήξει μια αφορμή να δημιουργηθεί τοξική ατμόσφαιρα επί δικαίων και αδίκων. Πρέπει να τιμωρήσουμε τους πραγματικούς ενόχους, και όχι να τους αφήσουμε να κρυφτούν πίσω από κλίμα τοξικότητας και συκοφαντίας.

Για εθνικές εκλογές είναι νωρίς να μιλάμε, και το τονίζω ξεκάθαρα. Το στοίχημα που θέλω να φέρω εις πέρας ως γραμματέας του κόμματος είναι να ακούμε το μέλος της ΝΔ όπου και να βρίσκεται και στο πιο ακριανό μέρος της χώρας. Από πόρτα σε πόρτα, από κινητό σε κινητό, θα τα ανακοινώσουμε όλα όταν έρθει η ώρα. Στις 23 Νοεμβρίου θα γίνουν και οι εκλογές για τις τοπικές οργανώσεις του κόμματος μας.

Επειδή έχω ακούσει και κάποια σενάρια σχετικά με τις υποψηφιότητες των γραμματέων της πολιτικής επιτροπής, όλοι οι προηγούμενοι γραμματείς ήταν υποψήφιοι κανονικά στο Νομό ή την εκλογική περιφέρεια όπου είχαν εκλεγεί. Οπότε δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Είμαι στη θέση που είμαι επειδή με τίμησαν οι συμπολίτες μου στα Τρίκαλα. Δηλαδή, εγώ θα πολιτεύομαι στο Νομό Τρικάλων μέχρι τη στιγμή που θα πολιτεύομαι και θα με τιμάει ο λαός.

Τα ψηφοδέλτια που θα σχηματιστούν για τις επόμενες εθνικές εκλογές σε όλους τους Νομούς, θα είναι όσο ισχυρότερα γίνεται.»