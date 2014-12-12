Με μεγάλη συμμετοχή στελεχών, μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Φωκίδος, παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστα Σκρέκα.

Η μαζική προσέλευση και ο ζωντανός διάλογος ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη διάθεση της τοπικής κοινωνίας να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιοχής, καταθέτοντας προτάσεις, προβληματισμούς και ιδέες.

Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Σκρέκας μίλησε για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τη σημαντική μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που επιτρέπουν πλέον στη Νέα Δημοκρατία να προχωρά σε στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις υπέρ των οικογενειών, της των νέων και της περιφέρειας.

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία του ρόλου των στελεχών, τα οποία αποτελούν την «πρώτη γραμμή» της παράταξης. “Είναι εκείνοι που αφουγκράζονται καθημερινά τις ανάγκες της κοινωνίας, μεταφέρουν προβληματισμούς και προτάσεις των πολιτών αλλά συμβάλλουν και στη διαμόρφωση πολιτικών.”

Στο πλαίσιο της περιοδείας στη Φωκίδα, ο κ. Σκρέκας είχε θεσμικές συναντήσεις με τον Δήμαρχο Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή, τον Δήμαρχο Δωρίδας Δημήτρη Γιαννόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Γιώργο Δελμούζο, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βασίλη Αυγερινό και την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδος, Σοφία Αναγνωστάκου, με τους οποίους αντάλλαξε απόψεις για τις προτεραιότητες και τις ανάγκες της περιοχής.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με επίσκεψη σε παραγωγική μονάδα τυποποίησης ελαιών στο ΒΙΟΠΑ Άμφισσας, όπου υπογραμμίστηκε η σημασία του πρωτογενούς τομέα ως πυλώνα της τοπικής οικονομίας.





