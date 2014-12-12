Σε μια γεμάτη από μέλη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας αίθουσα, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Ν. Κιλκίς (ΔΕΕΠ), παρουσία του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής και Βουλευτή Τρικάλων, Κώστα Σκρέκα.

Η ανταπόκριση υπήρξε εντυπωσιακή αναδεικνύοντας την ισχυρή διάθεση του κόσμου να να συμμετέχει ενεργά, καταθέτοντας προτάσεις και μοιραζόμενος αγωνίες και ελπίδες για την πορεία της περιοχής.

Ο κ. Σκρέκας στην τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική οικονομία και συνολικά το ελληνικό κράτος τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας τη σημαντική μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στοιχεία που αποτυπώνουν τη δυναμική ανάπτυξης της χώρας, με δυνατότητα πλέον για ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις προς τα νοικοκυριά και τις οικογένειες με παιδιά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σχέδιο και υπευθυνότητα τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως η ακρίβεια που πιέζει την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και το δημογραφικό, που αποτελεί ζήτημα υψίστης σημασίας για το μέλλον της πατρίδας. Όπως υπογράμμισε, η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της κοινωνίας με πράξεις και όχι με λόγια, διασφαλίζοντας ότι η πορεία της χώρας θα συνεχίσει να είναι πορεία σταθερότητας και προοπτικής.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη ενεργοποίησης των τοπικών οργανώσεων και στην ουσιαστική παρουσία του κόμματος στην καθημερινότητα των πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία καλείται να λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στις ανάγκες της κοινωνίας και τις πολιτικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, καθώς η ενεργός συμμετοχή των πολιτών αποτελεί εγγύηση για την ενότητα και την προοπτική της παράταξης, στοιχείο που θωρακίζει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της.

Τέλος, ακολούθησε συζήτηση ανάμεσα σε στελέχη και φίλους της Νέας Δημοκρατίας με τα κυβερνητικά στελέχη, όπου είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις εκφράζοντας προβληματισμούς αλλά και καταθέτοντας προτάσεις για ζητήματα που τους απασχολούν.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Υφ. παρα τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, η Υφ. Τουρισμού Άννα Καραμανλή και ο Υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός